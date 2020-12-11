انتحار شاب بإطلاق النار على صدره بسوهاج: عليه حكم غيابي 10 سنوات

انتحر شاب بإطلاق عيار ناري على نفسه، من بندقية آلية، وسط الزراعات بمركز جهينة في سوهاج، لمروره بأزمة نفسية.

وتبين من معاينة الجثة إصابة الشاب بطلق ناري في الصدر "فتحتي دخول وخروج"، وأشارت التحريات إلى مروره بأزمة نفسية سيئة، لصدور حكم قضائي عليه، بالسجن 10 سنوات في قضية سلاح.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد ورود بلاغ من أحد المواطنين بعثوره على جثة شقيقه وسط الزراعات بنجع عبد الرسول دائرة المركز، وانتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وقيادات فرع بحث الشمال، وتبين من المعاينة والفحص أن المجني عليه "ع. ا"، 30 عاما، مصاب بطلق ناري بالصدر فتحة دخول وخروج من الظهر وعثر بجواره على بندقية آلية و8 طلقات من ذات العيار.

وبسؤال مقدم البلاغ، شقيق القتيل، أفاد بأن شقيقه يعاني من حالة نفسية في الفترة الأخيرة، الأمر الذى دعاه إلى الانتحار، ورجحت التحريات الأولية لضباط المباحث ذلك، وبالكشف جنائيا على المذكور تبين له بيانات جنائية عبارة عن 3 قضايا منها قضية مخدرات وقضية سرقة وسائل نقل وسلاح بدون ترخيص ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 411 جنايات مركز سوهاج 2020 مستأنف برقم 1203/ 2020 حيازة سلاح وحكم عليه فيها بالحبس 10 سنوات غيابي.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزى وتم التحفظ على السلاح والطلقات وتم تحرير محضرا بالواقعة برقم 3972 إداري مركز جهينة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.