القوات العراقية تحبط عملية تهريب عوائل من سوريا

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم، إحباط عملية تهريب عوائل من سوريا إلى داخل أراضيها، فيما أشارت إلى أنها حققت معها ميدانياً، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت الوزارة العراقية في بيان: "بناءً على معلومات استخبارية تفيد بنية مهربين إدخال عوائل سورية وعراقية من الجانب السوري وعبر قاطع الفرقة السادسة شرطة اتحادية، نصب على الفور كمين محكم في أحد الطرق النيسيمية لقرية السيحة ضمن قاطع الفوج الثاني لواء المشاة 71 الفرقة الخامسة عشرة".

وأضافت الدفاع العراقية: "تم ضبط عجلتين تحملان عوائل مهربة، وبعد التحقيق الميداني معهم تبين بانهم عبروا الحدود بصورة غير شرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتلقي القوات العراقية بين فترة وأخرى القبض على أشخاص يقومون بعمليات تهريب عوائل وأفراد من داخل الأراضي السورية إلى العراق، وفي أغلب الأحيان يكون هؤلاء من المنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي.

بغداد تدعو إلى توسيع العمل التدريبي للناتو في البلاد

وفي سياق آخر، دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم، إلى توسيع العمل التدريبي لحلف شمال الاطلسي "الناتو" في العراق، فيما أكد تخفيض عدد القوات الأمريكية مطلع العام المقبل.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان، أن "حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيرته السويدية آن ليندي، وبحثا ضرورة تعزيز العلاقات الثنائيّة، والارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين الصديقين".

وأشاد الوزير العراقي، بـ"الدعم الذي قدمته السويد إلى الجالية العراقية، ودور المنظمات السويدية الإنسانية في تقديم الإغاثة، ودعم العراق في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي".

وأكد حسين، "أهمية استمرار الدعم ضمن التحالف الدولي إلى حين القضاء على تلك الجماعات الإرهابية".

وبحث الوزيران، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك، مع التأكيد على ضرورة العمل من أجل خفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة، وتجنب التصعيد الذي لن يخدم أي طرف، وناقشا قرار سحب القوات الأمريكية من العراق، وتخفيض عديد القوات إلى 2500 مطلع العام المقبل.