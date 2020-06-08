معدات وأسلحة أمريكية تصل سرًا من العراق إلى سوريا عبر مدخل غير شرعي

نقلت وكالة "سانا" الرسمية،عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن القوات الأمريكية أدخلت رتلاً من الآليات المحملة بمواد وتعزيزات لوجستية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعية إلى ريف الحسكة شمال شرق سوريا، أمس، وتمثل الدعم في نقل 50 شاحنة وناقلات وبرادات مع صهاريج بترول برفقة عدد من المدرعات نوع همر".

وأكد المصدر دخول شاحنات أمريكية من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، تحمل كتلاً اسمنتية وصهاريج وقود ومواد لوجستية، اتجهت جنوبا نحو القواعد الأمريكية في شمال شرق سوريا.

وكانت القوات الأمريكية استقدمت نحو 50 شاحنة عسكرية قبل 6 أيام، وعادت تلك الشاحنات إلى إقليم كردستان العراق بعد أن أفرغت حمولتها في قواعدها العسكرية في شمال شرق سوريا، حيث دخلت الأراضي السورية في بداية يونيو الجاري، وتعتبر السلطات السورية وجود القوات الأمريكية داخل الأراضي السورية بأنه "غير شرعي"، وتطالب بخروج تلك القوات.

وأنشأت القوات الأمريكية قواعد لها في شمال شرق سوريا، وتقوم بدعم "قوات سوريا الديمقراطية" التي تسيطر على مناطق في محافظتي الحسكة ودير الزور، حيث توجد حقول النفط السورية، وفي سياق منفصل، شهدت جبهات القتال ونقاط التماس استقدام فصائل مسلحة في منطقة "خفض التصعيد" تعزيزات عسكرية في المنطقة الممتدة من ريف اللاذقية وصولا إلى ريف حلب.

وأفاد المرصد بأن قصفًا بالمدفعية الثقيلة طال قرى كنصفرة والفطيرة وبينين والرويحة في ريف إدلب الجنوبي، شمال غرب سوريا، مشيراً إلى أن الفصائل المسلحة قامت أيضاً بقصف مواقع قوات الجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي.