ترامب يخطر الكونجرس بصفقة محتملة لبيع طائرات للمغرب بمليار دولار

أخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس، بصفقة محتملة لبيع طائرات مسيرة وأسلحة للمغرب بقيمة مليار دولار، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية نقلا عن وكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت وزارة التجهيز المغربية، دعت في وقت سابق اليوم، إلى تقديم عروض لبناء ميناء في الداخلة، وهي مدينة بالصحراء المتنازع عليها.

وقالت الوزارة المغربية، في بيان، إنه من المقرر إغلاق المناقصة في 28 يناير المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت الحكومة المغربية، إلى أن الميناء سيتكلف ما يصل إلى مليار دولار وسيساعد في تعزيز الروابط البحرية والتجارة بين المغرب وسائر أفريقيا.

وجاءت المناقصة بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة اعتزامها فتح قنصلية بالمدينة الواقعة على ساحل الأطلسي، لتنضم بذلك إلى حوالي 17 دولة عربية وأفريقية لها بالفعل بعثات دبلوماسية في الصحراء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوضح، أمس الخميس، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه وقع إعلان بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء المغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ سبعينات القرن الماضي.

ويعتبر المغرب منطقة الصحراء جزء من أراضيه، وتسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر لتأسيس دولة مستقلة هناك.

وقال ترامب، إن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

وأشار الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، إلى أن المغرب اعترفت بالولايات المتحدة في 1777 "ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية"، على حد قوله.

وأوضح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن الاتفاق تم إبرامه خلال مقابلة هاتفية بين الرئيس الأمريكي والملك المغربي محمد السادس.

وأصبح المغرب، أمس الخميس، رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا تجاه إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.

وأعلن ترامب، أمس الخميس، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

وكتب ترامب، في حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة- اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

من جانبه، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن عزم بلاده تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأوضح الديوان الملكي المغربي، في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مساء أمس الخميس، إثر اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء الغربية.

وأضاف الديوان الملكي المغربي، أنه "اعتبارا للدور التاريخي الذي ما فتئ يقوم به المغرب في التقريب بين شعوب المنطقة، ودعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، ونظرا للروابط الخاصة التي تجمع الجالية اليهودية من أصل مغربي، بمن فيهم الموجودين في إسرائيل، فقد أخبر الملك محمد السادس الرئيس الأمريكي، بعزم المغرب:

- تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب.

- استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في أقرب وقت.

- تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي والتكنولوجي، والعمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة حتى 2002.