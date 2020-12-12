نائب سابق من هونج كونج يطلب اللجوء السياسي في الولايات المتحدة

أعلن الناشط والنائب السابق في هونج كونج، المؤيد للاستقلال، سيكستوس ليونج، أنه غادر المدينة نحو الولايات المتحدة حيث طلب اللجوء السياسي، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال "ليونج"، في رسالة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا سيكستوس ليونج أعلن في هذه الرسالة قطع كل علاقاتي مع عائلتي في هونج كونج".

وأكدت منظمة "هايفن أسيستانس" المؤيدة للديموقراطية والتي أسسها ناشطون من هونج كونج في الخارج، أن ليونج غادر هونج كونج في 30 نوفمبر الماضي، ووصل الولايات المتحدة في اليوم التالي، وقرر طلب "اللجوء السياسي" في سياق تعرضه "لاضطهاد سياسي شديد".

وأوضحت المنظمة: أكد ليونج أنه كان، "بسبب مواقفه السياسية، محروماً بشكل غير قانوني من منصبه كنائب ومن حقه في التصويت، وأنه بالنتيجة تلا ذلك عمليات انتقام منه ومن ثم استقالته".

ودعا "ليونج" إلى انفصال الإقليم عن الصين، وسجن هو ونائب آخر لمدة أربعة أسابيع في عام 2016 لمحاولتهما دخول مقر البرلمان رغم أنه لم يكن مصرح لهما القيام بذلك.

ولم يسمح لهما قط بممارسة مهامهما كنائبين، لأنهما لم يقسما اليمين رسميا، وسبق أن رفعا أعلاماً كتب عليها "الصين ليست هونج كونج".

وأعلنت محكمة إفلاس ليونج لأن البرلمان طلب منه إعادة راتبه والمبالغ التي قبضها بعد استقالته.

وفرضت الصين أواخر يونيو في هونج كونج قانونا صارما للأمن القومي يهدف إلى تجميد المظاهرات الهائلة التي خرجت العام الماضي في الإقليم تأييدا للديموقراطية، وأوقف عشرات الأشخاص ووجهت التهم لأربعة في إطار هذا القانون.

ووجهت التهم، أمس الجمعة، لجيمي لاي، قطب الأعمال بموجب قانون الأمن القومي، ليكون أحد أبرز الشخصيات في هونج كونج التي تستهدف بهذا التشريع. وهو متهم بـ"التعاون مع قوى أجنبية"، وسيمثل، اليوم، أمام المحكمة.