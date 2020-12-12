حسين فهمي: صوفيا لورين عاكستني.. ولقيت واحدة مستخبية تحت سريري

كشف الفنان حسين فهمي، عن اسم الدلع الذي يناديه أصدقاؤه به، مشيرًا أنه ينادونه بـ"بيبسي" لافتًا أن اسمه الحقيقي "محمد حسين": "كل المصريين اسمهم محمد وييجي الاسم بعد كده".

ورفض "فهمي"، خلال لقائه في برنامج "الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" والمذاع عبر فضائية "cbc" الكشف عن عمره الحقيقي وتاريخ ميلاده وعدد زيجاته مشيرًا أنه متزوج حاليًا ولديه 3 أبناء "محمود ونائلة ومنة الله".

وقال "فهمي"، إن والده درس العلوم السياسية في فرنسا ووالدته درست الآداب في جامعة السوربون وكان يعمل والده كسكرتير لمجلس الشيوخ ومسئول تشريفات السلطانة ملك ووالدته كانت سيدة مجتمع.

وأشار إلى أنه دخل كلية الحقوق بسبب رغبة والديه ليكون قاضيا مثل عائلة والدته ودرس فيها عامين وتركها لأنه لم يكن يحبها والتحق بمعهد السينما.

وأكد حسين فهمي أنه تعرض كثيرا لمعاكسات من السيدات في مصر مشيرًا أن أشهر امرأة عاكسته كانت "صوفيا لورين".

وكشف "فهمي" عن موقف طريف تعرض له في أحد البلاد حيث دخل للفندق وفوجئ بسيدة تختبأ له تحت السرير وطلب لها أمن الفندق وتبين أنها اتفقت مع منظفي الغرف ليدخلوها لغرفته لتنتظره داخل الغرفة واختبأت له تحت السرير.

وكشف حسين فهمي عن الطريقة التي يحب أن يصالحه الناس بها قائلًا: "اللي عايز يصالحني ييجي يبوسني".