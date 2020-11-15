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حسين فهمي باكيا: لما بتكلم عن مصر دايما بتأثر

كتب:

محمد عزالدين
06:08 ص | الأحد 15 نوفمبر 2020
حسين فهمي

حسين فهمي

قال الفنان حسين فهمي إنه سيكتب في عنوان سيرته بأنه فنان أحب مهنته وجمهوره ووطنه، مهديًا سيرته للسينما المصرية، والتي أحبها، منذ الأفلام غير الملونة، وحتى لآخر يوم في حياته، وسيكتب في الإهداء "من فنان حب السينما وحب جمهوره ووطنه".

وأضاف "فهمي" باكيا، خلال لقاء ببرنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أنه عندما يتحدث عن الوطن ينتابه شعور بالتأثر، والسينما تعتبر ذاكرة الوطن، لافتا إلى أنه استفاد من حياته هي وجود بداية للحياة ونهاية، ويتوسط النقطتان الحياة التي تكون ملكا للشخص، متابعا: "أنا عشت حياتي بالشكل اللي يعجبني ويريحني".

وأشار إلى أن لديه أسرة رائعة استمتع بها، وله ذكريات جميلة مع الكثير من الأصدقاء، كما أنه سافر العديد من البلاد حول العالم، وقدم الكثير لوطنه والسينما المصرية، وكان رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي سابقا، وسفيرا للنوايا الحسنة للأمم المتحدة سابقا، وحاليا سفيرا دوليا للأولمبياد الخاص، منذ 11 عاما، مبديًا سعادته بالتجربة، "سيرتي بفتخر بيها".

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