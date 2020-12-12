حسين فهمي يٌقبل "أبلة فاهيتا" ويكشف عن استخدامه "طقم أسنان"

كشف الفنان حسين فهمي، عن تعرضه للمعاكسات بكثرة، وأنه معتاد على المعاكسات، لافتًا أن أول مرة تعرض لمعاكسة كان عمره 16 عاما.

وقال "فهمي"، خلال لقائه في برنامج "الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" والمذاع عبر فضائية "cbc"، إن مجموعة من النساء انفردوا به في أحد المصاعد "ومدوا أيديهم على كل حاجة ممكن تتخيلها وطلبت لهم الأمن".

وأوضح أنه كان صديقا لعمر الشريف قبل سفره للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك كان صديقًا لرشدي أباظة وأحمد رمزي، مشيرًا أنه رفض الاقامة في أمريكا ليعمل في السينما العالمية.

ولعب "فهمي"، لعبة أسئلة مع أبلة فاهيتا حيث يختار السؤال ويجاوب عليه أو يختار عقاب له على عدم الجواب خلال اللعبة رفض "فهمي"، الكشف عن اسم أكثر واحدة أحبها من زوجاته واختار العقاب الذي فرضته عليه أبلة فاهيتا وهو "أكل كبدة نية وأكلها بالفعل" ووضع "مانيكير" على يده بعدما رفض الافصاح عن اسم الفنانة الشابة الموجودة حاليا وكان يتمنى أن تمثل معه في السبعينيات.

وأجاب فهمي عن سؤال عن الفنانة التي كان يحبها ولكنه لم يكن يستطيع الزواج منها مشيرًا أنها الفنانة نجلاء فتحي وكان العقاب على عدم إجابته هو "بوسة لأبلة فاهيتا" وقام بالفعل وقبلها لترد أبلة فاهيتا: "آآه والله واتكتبت لك يا فاهيتا".

وكشف حسين فهمي، أنه يركب "طقم أسنان" لأول مرة حينما طلبت منه أبلة فاهيتا أن "يعمل بالونة باللبانة" حال عدم إجابته عن سؤال "مين أكتر ممثلة ريحة بقها كانت وحشة"، ورفض الاجابة عن السؤال واختار العقاب وحينما أمسك علبة "اللبان" قال لها "طب الطقم لو طار؟".