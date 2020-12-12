5 أسرار عن حسين فهمي يكشفها أصدقاؤه: بياكل كيلو جرجير كل يوم

كشف بعض أصدقاء الفنان حسين فهمي، عن بعض أسراره، وذلك خلال لقائه في برنامج "الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" والمذاع عبر فضائية "cbc".

ليلى علوي: "حسين أول ما عرفته كنت بقوله ميرسي على كل حاجة بيعملها وقالي لو قولتي ميرسي تاني يا ليلى هبوسك، فقالتله لي ميرسي يا حسين".

سهير رمزي: "مرة أنا وحسين كنا بنتزحلق على التلج ووقع في التلج زرع بصل وده حصل في لبنان في جبال الأرز وأحنا بنصور".

يسرا: "مرة أنا وحسين وأحنا بنصور دخل صرصار فاتشعلقت في رقبته" وعلق حسين فهمي: "وأنا مكنتش عايز الصرصار يمشي وحافظت عليه".

هالة فاخر: "حسين بياكل كيلو جرجير في اليوم"، وأكد حسين فهمي ذلك "باكل جرجير كتير فعلا وباخد التلاجة بتاعتي معايا والكرسي بتاعي والتلاجة بتاعتي بفتحها فيها جرجير وخيار وجزر وكل الحاجات الصحية دي"، نافيًا صحة المثل الشعبي عن أهمية الجرجير القائل "اللي تعرف قيمة الجرجير تجيبه مكان الفطير".

منة حسين فهمي: "بابا محتفظ بكل الجوابات الغرامية من كل الستات لحد دلوقتي".

ولفت حسين فهمي أن الخطابات الورقية كانت طريقة التواصل في طفولته وشبابه حيث كان يبلغ من العمر وقتها 17 عاما.