مرشح يكشف حقيقة إصابته بكورونا بعد فوزه: قلعت البالطو وأخدت تيار هوا

أكد اللواء عبدالله الشيخ، الفائز بعضوية مجلس النواب إنه لم يتأكد من إصابته بفيروس كورونا حتى الآن، مشيرًا أنه شعر بالإعياء والتعب وانتقل لأحد المستشفيات.

وقال "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه أصيب بالإرهاق نظرًا لأنه لم يكن ينام إلا 4 ساعات يوميًا طوال 3 شهور لافتًا أنه احتفل مع أهالي الدائرة بعد إعلان فوزه وسار مع أهالي الدائرة لمسافة 1.5 كيلو.

وأشار أن نتيجة التحاليل التي أجرها والمسحة ستظهر اليوم السبت، متوقعًا أن يكون مصابا بالتهاب رئوي وليس كورونا "لأني بعد ما عرقت قلعت البالطو اللي كنت لابسه وتعرضت لتيار هوا واحتياطيًا عزلت نفسي في المستشفى عشان أبعد عن الناس وأحافظ عليهم"، مشددًا على أنه لا يعاني من أي أعراض ولكنه يشعر بالإرهاق.

وأوضح "الشيخ"، أنه حصل على أصوات قريته بالكامل وحصل على 15 ألف صوت ولم يحصل منافسه من قريته إلا على 3 أصوات فقط، مشيرًا أن أهالي قريته هم الذين احتفلوا بنجاحه.

وكان النائب اللواء عبد الله الشيخ، نظم أول أمس احتفالية كبرى بحضور الآلاف من أنصاره ومؤيديه، وأحيا الحفل الشيخ محمود ياسين التهامي، بمسقط رأسه في قرية أبشواي الملق بالغربية.