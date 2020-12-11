إصابة نائب قطور بكورونا بعد ساعات من الاحتفال بفوزه في الانتخابات

كشف مصدر مقرب من اللواء عبد الله الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة قطور، بمحافظة الغربية، عن احتجازه بإحدى مستشفيات القاهرة، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر، في تصريح لـ"الوطن"، إن عضو مجلس النواب الجديد، يتمتع بصحة جيدة، ولكنه يعاني من بعض أعراض فيروس كورونا إلى جانب إجهاد شديد بسبب الجهد المبذول في الفترة الماضية خلال فترة الانتخابات البرلمانية، لافتًا إلى حضوره حفل جرى تنظيمه احتفالا بفوزه بمقعد الدائرة، وبمجرد إحساسه بالتعب تم نقله إلى إحدى المستشفيات بمنطقة التجمع بالقاهرة، وحالته الصحية مستقرة.

كان النائب اللواء عبد الله الشيخ، نظم أمس احتفالية كبرى بحضور الآلاف من أنصاره ومؤيديه، واحيا الحفل الشيخ محمود ياسين التهامي، بمسقط رأسه في قرية أبشواي الملق بالغربية.

وفي وقت سابق، كشفت النتائج الأولية في دائرة "قطور" بمحافظة الغربية، ونصيبها مقعد واحد، حصول عبدالله الشيخ على 34230 صوتا، وفؤاد حسب الله، نائب سابق، على 29683 صوتا.

يذكر أن محافظة الغربية يتنافس بها في جولة الإعادة 28 مرشحا فرديا، على 14 مقعدا في 7 دوائر، داخل 661 مقرا انتخابيا، بها 1159 لجنة فرعية، تضم 3 ملايين و451 ألفا و331 صوتا انتخابيا.

وكانت محافظة الغربية، بكافة أجهزتها اعلنت عن استعدادتها المبكرة لإجراء جولة الإعادة لانتخابات، من عمليات التطهير والتعقيم المستمرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إلى جانب التنسيق بين كافة الجهات المعنية الممثلة في الصحة وهيئة الإسعاف وقوات الحماية المدنية والشرطة والقوات المسلحة من أجل تأمين العملية الانتخابية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإنشاء غرف عمليات لمتابعة العملية الانتخابية وسيرها على مدار يومي الانتخاب.