برلماني يطالب الطلاب بالاشتراك في منصة "حصص مصر" للاستفادة من محتواها

ناشد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، طالبات وطلاب الثانوية العامة إلى الاشتراك والتسجيل في منصة "حصص مصر" التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاستفادة من المحتوى الموجود على المنصة خاصة إنها تقدم الدروس التفاعلية التي يشارك فيها عدد من المعلمين المتميزين، إضافة إلى أنها تتضمن المنصة تطبيقات وأسئلة مباشرة تساعد في شرح وفهم المقررات لدى الطلاب.

وقال "عبدالحميد " فى بيان له، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى استطاع تقديم مثل هذه المبادرات التى تسهم فى الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية وتنمي قدرات الطلاب مهاراتهم وتفكيرهم بطريقة علمية.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد إن الدولة استثمرت في بنك المعرفة من 2016 حتى اليوم فى جميع المجالات، ومجانى لجميع المواطن، مضيفا أنه جرى تسليم 1.8 مليون تابلت، ويبلغ ثمن التابلت 240 دولارا، وكلفت مرحلة الثانوية العامة الدولة 9 مليارات جنيه.

وأضاف شوقي أن تكلفة إنتاج المحتوى بالغات على بنك المعرفة تكبدته الدولة، وكذلك منصة ذاكر ومنصة التعلم على التابلت، بالإضافة إلى أنه فى خلال الأسبوع القادم فتح مجموعة مدرستنا على القنوات للشرح كيف المذاكرة على بنك المعرفة.

وتابع أن هناك حوكمة لمنظومة الدروس الخصوصية، تم تأسيس المنصة ويشرف عليها كبار المدرسين التى تضع الامتحانات الدراسية، مؤكدا أن المنصات التعليمية، يقدر الاشتراك السنوى بها فى حدود من 200 إلى 300 جنيه يدفعه الطالب، بالإضافة إلى أن هناك نصف عام الأول سيكون مجانيا.

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