أهالي الدقهلية يطالبون المحافظ بالقضاء على فوضى الميكروفونات بالمنصورة

نعاني نحن سكان شارع أحمد ماهر والشوارع المتفرعة منه بحي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية، من فوضى الميكروفونات في المنطقة، والتي يستخدمها الباعة الجائلون، وبائعو الروبابكيا، والتي تنفجر كلها في وقت واحد، وبين السكان مسنين وأطفال يعانون من التلوث السمعي، وتزعجنا الضوضاء، ولا نعرف كيف نتصرف معهم، مع العلم أن هذه هي مسؤولية المحليات، التي من المفترض أن تمنع كل هذه الفوضى، وترحمنا من الضجيج المتواصل الذي لا ينتهي، نناشد السيد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التدخل من أجل إنهاء معاناتنا، والتصدي لظاهرة أخرى تنتشر حالياً وهي بيع اسطوانات الغاز بسعر مرتفع، مع تقليل حجم الغاز في الاسطوانة.

ابتسام بهي الدين