بريد الوطن.. أعِد حدائق مدينة نصر إلى سابق عهدها يا محافظ القاهرة

نعانى نحن سكان حى مدينة نصر بمنطقة امتداد رمسيس من إهمال الحدائق الخاصة بالعمارات السكنية، ومحاولات البعض تدمير الحدائق، بمخالفة حملة السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالبيئة من خلال حملة «اتحضر واتخضر»، فهل هناك قوانين تُلزم السكان بالحفاظ على البيئة الخضراء بحجة ركن السيارات أم أنها ستؤثر على دخلهم وأرباحهم بالنسبة للمحلات التجارية، عن طريق استخدام أسلوب البلطجة والصوت العالى؟! هذا مع العلم أننا سبق أن تقدمنا بشكاوى إلى حى مدينة نصر، وأفاد بأنه ليس مسئولاً عن تلك الحدائق، لأنها ملكية خاصة للعمارات.. نناشد السيد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التدخل من أجل إعادة الحدائق إلى ما كانت عليه.

محمد محفوظ عمران

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com