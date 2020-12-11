بريد الوطن.. «أد حلمك»
كتب:
بريد الوطن
09:59 ص | الجمعة 11 ديسمبر 2020
الحلم
كون أد حلمك
ولا يهمك يأس الليالى
احفر فى الصخر اسمك
ما تقولش استحالى وخيالى
تقدر تثبت كيانك
بالصبر ترسم مكانك
ده مهر الحلم غالى
اكسر كل القيود
وازرع ضحكة بين الملل
عافِر سافر خليك عنيد
قوم واعزف وتر الأمل
قول يا رب وابدأ
خلِّى طموحك جبال
اعشق شمس النهار
والفرح خلّيه فالْ
علِّم قلبك يغنى
يعرف معنى التمنى
ويقول أحلى موّال
كون أد التحدى
إوعاك الخوف يزورك
اهدم حزنك وعدِّى
واعرف قيمة حضورك
ده الوهم كيان ضعيف
لو حتى إن كان مخيف
لازم تعبر بحورك
كون أد الحياة
ما تخافش مِ الزمن
بُكرة تلقى اللى تاه
مهما كان التمن
محمد شيبة
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