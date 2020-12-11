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محمود مسلم

بريد الوطن.. «أد حلمك»

كتب:

بريد الوطن
09:59 ص | الجمعة 11 ديسمبر 2020
الحلم

الحلم

كون أد حلمك

ولا يهمك يأس الليالى

احفر فى الصخر اسمك

ما تقولش استحالى وخيالى

تقدر تثبت كيانك

بالصبر ترسم مكانك

ده مهر الحلم غالى

اكسر كل القيود

وازرع ضحكة بين الملل

عافِر سافر خليك عنيد

قوم واعزف وتر الأمل

قول يا رب وابدأ

خلِّى طموحك جبال

اعشق شمس النهار

والفرح خلّيه فالْ

علِّم قلبك يغنى

يعرف معنى التمنى

ويقول أحلى موّال

كون أد التحدى

إوعاك الخوف يزورك

اهدم حزنك وعدِّى

واعرف قيمة حضورك

ده الوهم كيان ضعيف

لو حتى إن كان مخيف

لازم تعبر بحورك

كون أد الحياة

ما تخافش مِ الزمن

بُكرة تلقى اللى تاه

مهما كان التمن

                                                                                   محمد شيبة

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