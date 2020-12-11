بريد الوطن.. «أد حلمك»

كون أد حلمك

ولا يهمك يأس الليالى

احفر فى الصخر اسمك

ما تقولش استحالى وخيالى

تقدر تثبت كيانك

بالصبر ترسم مكانك

ده مهر الحلم غالى

اكسر كل القيود

وازرع ضحكة بين الملل

عافِر سافر خليك عنيد

قوم واعزف وتر الأمل

قول يا رب وابدأ

خلِّى طموحك جبال

اعشق شمس النهار

والفرح خلّيه فالْ

علِّم قلبك يغنى

يعرف معنى التمنى

ويقول أحلى موّال

كون أد التحدى

إوعاك الخوف يزورك

اهدم حزنك وعدِّى

واعرف قيمة حضورك

ده الوهم كيان ضعيف

لو حتى إن كان مخيف

لازم تعبر بحورك

كون أد الحياة

ما تخافش مِ الزمن

بُكرة تلقى اللى تاه

مهما كان التمن

محمد شيبة

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