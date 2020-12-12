"مجرى العيون" يستعد لطرح تذاكر لدخول الجمهور: جاري تحديد سعرها

أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح أعمال ترميم المرحلة الأولى لصرح أثري ضخم هو "سور مجرى العيون" بعد انتهاء أعمال ترميم الجزء الأثري منه والمتمثل في سواقي منطقة "فم الخليج" ومبنى السور الممتد على مسافة ثلاثة كيلو مترات من النيل وحتى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

ومن المنتظر افتتاح أعمال ترميم السور بالتزامن مع موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط.

ومن المقرر أن يشهد يوم الموكب ثلاثة افتتاحات كبرى، هي افتتاح متحف الحضارة المصرية وأعمال ترميم سور مجرى العيون وأعمال تطوير ميدان التحرير.

وحصلت "الوطن" على المخطط النهائي للمشروع والذي بدأته الحكومة متمثلة في عدد من الوزارات والهيئات منها "السياحة والآثار والإسكان وجهاز التنسيق الحضاري"، وبدأ عبر إزالة المساكن العشوائية ومدابغ الجلود، وإعداد مخطط جديد لتحويل المنطقة المحيطة بالسور الأثري إلى منطقة سياحية وللمرة الأولى منذ 2008، سيتاح لزوار المبنى زيارة البئر السفلي لدخول منطقة لم يزرها أحد، وذلك من خلال تذاكر يجرى تحديد سعرها، ويشمل مسار الزيارة وممشى يصل للبئر، كما بدأت أعمال حفائر للبحث عن الساقية السابعة، التي كانت ترفع المياه، لنتعرف عن الآلية التي اعتمدها المهندس المصري، لرفع المياه للقلعة.

وطبقا للمخطط يضم المشروع أكبر متحف مفتوح في العالم يضم 313 أثراً مسجّلاً بنطاق القاهرة التاريخية بين مجمع مسجد عمرو بالفسطاط، حتى باب الفتوح شمالا، ومن سور مجرى العيون حتى مسجد عمرو بن العاص ومجمع الأديان، مع إحياء التراث التاريخى لمدينتى الفسطاط والعسكر، اللتين كان يشغلهما الموقعان من خلال مبان يتم استغلالها كفنادق صغيرة ومطاعم ومراكز ثقافية بذات التصميم المعماري التاريخي.

كما تضمن المشروع إعادة الاستخدام للمناطق الفضاء وإعادة التهيئة والتأهيل والتوظيف والإحلال للمناطق ذات الاستعمالات غير المناسبة داخل الكتلة العمرانية، مثل العشوائيات ذات الخطورة من الدرجتين الأولى والثانية، التي تم إزالتها ومنها عشوائيات عين الصيرة 1.8 فدان، 174 وحدة، وعين الحياة 3.2 فدان، 88 وحدة، وعزبة أبوقرن، 57 فدانا، 2525 وحدة، وأبوالسعود 5.5 فدان، 480 وحدة، والمواردى 3.67 فدان، 376 وحدة، وتل العقارب 7.5 فدان، 530 وحدة، وقلعة الكبش 3.6 فدان، 225 وحدة، والحطابة 13.29 فدان، 1199 وحدة، وعرب يسار 11.85 فدان، 1353 وحدة، ومنطقة المدابغ 83.5 فدان، 2450 وحدة.

ويبلغ عدد المبانى التى تم هدمها فى المنطقة، 1598 مبنى على مساحة 60.5 فدان بنسبة 67.2% من مساحة المشروع، تبعا لتقرير صادر عن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والذى أشار إلى هدم وتسوية طرق فرعية وفراغات داخل المنطقة على مساحة 22.4 فدان تشكل 24.9% من مساحة المشروع، ويبلغ حجم الكتلة العمرانية المتبقية حتى شهر يوليو الماضى 7 أفدنة تضم 239 مبنى قائما على مساحة 5 أفدنة بجانب 7 مبان خدمات أخرى قائمة على مساحة 1.9 فدان.

وتشهد المنطقة تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 16 فدانا، وتم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى للمشروع ومجسات التربة وحفر الأساسات.