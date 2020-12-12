مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق قذائف صاروخية على العاصمة الأفغانية

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم، سقوط عدة قذائف صاروخية على العاصمة كابول، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، في ثاني هجوم من نوعه يهز العاصمة في أقل من شهر.

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أنه في هجوم آخر سقطت 4 قذائف بالقرب من مطار حامد كرزاي الدولي ومنطقة سكنية.

وفي 21 نوفمبر الماضي، قُتل 8 أشخاص أثر سقوط 23 صاروخًا على كابول في هجوم تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت وزارة الداخلية الأفغانية أنه تم إطلاق 10 صواريخ على الأقل من ساحة "چهار راهی لب جر" الواقعة في شمال كابول صوب مناطق أخرى، من بينها مناطق قريبة من المطار، وفقًا لما ذكرته قناة "طلوع" الأفغانية.

وأضافت الداخلية الأفغانية، أن منطقتي "خواجة رواش" و"زان آباد" اللتان تعرضتا أيضا للقصف الصاروخي تعتبر مناطق سكنية.

وأشارت القناة الأفغانية، إلى أن الهجوم الصاروخي هو الثاني من نوعه في كابول خلال الشهر الجاري، وأن موقع إطلاق الصواريخ كان قريبا من نفس موقع الهجمات الصاروخية السابقة التي وقعت خلال الشهر الماضي وأعلن تبنيها تنظيم داعش الإرهابي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الحالي حتى الآن.