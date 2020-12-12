"عبدالرحمن" يتحدى السرطان برقصة التنورة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية إيمان منصور، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "عبدالرحمن يتحدى مرض السرطان برقصة التنورة".

وجاء في التقرير أن عبدالرحمن يتماثل للشفاء من مرض السرطان الذي أصيب به منذ أن كان عمره لا يتجاوز عشرين شهرًا، لكنه يمارس رقصة التنورة لرفع معنوياته.

ويدعى الصبي عبدالرحمن طارق ويبلغ من العمر 11 عامًا وولد في طنطا، وبدأ في ممارسة رقصة التنورة في سن صغيرة لكنه لم يتمكن من الرقص بشكل حقيقي إلا بعد أن أنهى جولات العلاج الكيماوي والإشعاعي قبل عام.

وشُفي الصبي من السرطان، لكن المرض يعاوده باستمرار وما زال يعاني من آلام في جسمه وعضلاته وحمى وضعف عام إلا أن الألم لم يثنه عن ملاحقه حلمه، وقال: "قبل الرقص كنت طول الوقت نائم ومش بتحرك ومكنش ليّ هدف، لكن لما اتعلمت الرقص بالتنورة بقى ليّ هدف ماشي فيه، وفرق معايا كتير".

وأضاف: "بيبقى نفسي أتحرك ويبقى عندي نشاط"، حيث يتلقى دروسًا في رقصة التنورة والتمثيل قُدمت له مجانا من المخرج هيثم حسن الذي يعمل بمسرح صغير في شارع عماد الدين بالقاهرة.

وقال حسن إن عبدالرحمن من الأطفال الذين استطاعوا الانتصار على السرطان من خلال حبه للفن والتنورة، إذ تحول هذا الحب لعلاج، لأن الإنسان يجب أن يكون علاجه نفسيًا.