والدة فتاة انتصرت على السرطان: ماتقعَّدوش المريض في سرير وغرفة لوحده

حلّت ميرنا فتحي -محاربة سرطان- ووالدتها جيهان حمدي محمود، ضيفتين على الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، على شاشة "dmc"، إذ أعلن مقدم البرنامج شفاءها من المرض.

وسبق للإعلامي أحمد فايق، ان استضاف ميرنا فتحي، عندما كانت مصابة بالمرض، في حلقة بالبرنامج بتاريخ 23 أغسطس 2019، وذلك بعدما اشتهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي بـ"الفتاة التي تواجه السرطان بفوتوسيشن"، وفاجأها الإعلامي شريف مدكور، على الهواء واقتحم الاستديو، وأعلن دعمه لها، وطلب منها الانتظام في العلاج لكي تشفى سريعًا.

ووجهت "ميرنا" رسالة إلى الإعلامي شريف مدكور، أعربت فيما تمنيها شفاءه: "ربنا يشفيك وإن شاء الله هتقوم منها لأنك قدها، هي فترة صعبة وبعدها ربنا هيعوضك عوض كبير جدًا ماكنتش تتخيله".

وقالت والدتها إن الأسرة عاشت فترة صعبة جدًا بسبب مرض ابنتها، لكن دعاء ودعم الناس لها رفع من معنوياتها كثيرًا: "أقول لأهالي المرضى ماتقفلوش على المصاب ولا تقعّدوه في السرير والغرفة لوحده، لازم تخرّجوه من الجو اللي هو فيه وتدوا له الأمل في الحياة، يا ريت تدعموه نفسيًا، ولازم يبقى فيه دعم كبير من كل العائلة، لكن المريض الأول لازم يرضى بقضاء ربنا".

وأكدت "ميرنا" أنها لم تكن تتوقع في بداية ونهاية رحلتها العلاجية أن تنتصر على السرطان، لكن الله كان يلهمها الصبر: "أصعب لحظة عدت عليّ لما قصيت شعري، وتاني أصعب لحظة لما حصلت على جرعتين كيماوي وماكانش فيه عروق أركّب فيها، فقدت الأمل، ولما حصلت على الجرعتين شعرت بأعراض لم أشعر بها في حياتي، لكن الله عوضني بعد كل ذلك".

ووجهت ميرنا، نصائحها إلى مرضى السرطان، قائلةً: "ماتفكروش في أي حاجة سلبية، وفكروا في كل الإيجابيات وخلوا عندكم ثقة في ربنا، وحولوها لحاجة حلوة وانزلوا واخرجوا بعد فترة التعب، خلوا عندكم يقين في ربنا إنه هيقدر يشفيكم".