"الخدمات البيطرية": 97% نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن

علق الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على استيراد دولة الإمارات العربية المتحدة الماشية الحية من مصر، مؤكدًا على أن هذا الأمر يعني أن الإجراءات المحجرية الطبية المصرية قوية وسليمة، وأن الحيوانات المصرية آمنة، لأن الأمراض تحت السيطرة.

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية إيمان منصور، أن القيادة السياسية وجهت بتنمية الثروة الحيوانية ودعم الاستثمار في هذا المجال وهو ما يتطلب فتح الأسواق للتصدير، مشيرا إلى أن مصر حققت اكتفاء ذاتيا بنسبة 97% في الإنتاج الداجني.

وتابع أن المنظمة العالمية للصحة العالمية اعتمدت 14 منشأة خالية من الأمراض مثل الإنفلونزا، وبالتالي فإن من حقها تصدير منتجاتها، مشيرًا إلى وجود 24 منشأة تحت الاعتماد.

وأردف: "مصر لديها معامل فحص بيطرية معتمدة دوليًا، ولدينا 3 معامل تعتبر مرجعية لإفريقيا، كما أن عمليات الفحص تتميز بالسلام، وجرى مراجعة كل ذلك من الجانب الإماراتي ووجد أنها سليمة وكافية لعمليات التصدير".

وأشار إلى أن هذا القرار فرصة للمربين أن يتواصلوا مع الشركات الإماراتية بخصوص الحصول على المواشي المصرية: "لدينا أغنام البرقي وهي مطلوبة عالميا وتحديدا في منطقة الخليج وبعض أنواع الماعز مثل الزرايبي، وفتحنا خطًا مع الإمارات لتصدير بيت البيض، وقريبًا سنتباحث حول تصدير البط والسمان".

وأردف أنه جرى فتح المجال للاستثمار في عمليات إنشاء المزارع في الظهير الصحراوي، كما أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من إنتاج بيض المائدة.