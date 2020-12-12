حكاية فتاة ربطت ملاية السرير بالبلكونة للهروب من أسرتها فسقطت قتيلة

حاولت فتاة الهروب من منزل أسرتها عن طريق ربط ملاية السرير في حديد بلكونة منزلها فسقطت على سيخ حديد تسبب في موتها، وبحسب مصادر أمنية فإن الفتاة كانت على خلافات مع أسرتها ومشاكل دائمة، وأنها استغلت وجودها في غرفتها وحاولت الهروب من الطابق الرابع في منزل أسرتها بحدائق الأهرام لكن اختل توازنها وفشلت في الإمساك بـ"طرف" الملاية وتسبب ذلك في وفاتها.

فوجئت أسرة الفتاة بسقوطها من شرفة المنزل على سيخ حديدي بالطابق الأول فاستقر في بطنها وأدى إلى إصابتها بنزيف حادت وماتت قبل وصولها إلى المستشفى بعد أن تجمع عدد من جيرانها وتمكنوا من رفع جثمانها بعيدًا عن "السيخ" الحديدى، وأكدت أسرة الفتاة أنها كانت تحاول الهروب بعد أن دخلت في الفترة الأخيرة في مشاكل وخلافات مستمرة مع والديها وأنهما طلبا منها عدم مغادرة المنزل دون إذن عدة مرات لكنها لم تمتثل لهما.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث لمعاينته وتبين وجود آثار دماء مكان وفاة الفتاة على السيخ الحديدي، وأكدت تحريات المباحث أن الواقعة ليست فيها شبهة جنائية وأن الفتاة ماتت إثر سقوطها من شرفة منزل الأسرة دون تدخل أي شخص في دفعها، كما لاحظت المباحث وجود ملاية السرية مربوط طرفها في حديد البلكونة.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة لبيان أسباب وفاتها، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها، واستدعت والدة ووالد الفتاة لسماع أقوالهما وأكدا أن الفتاة كانت دائمة الخروج من المنزل دون إذن وتجلس تتحدث في هاتفها المحمول أوقات طويلة مع أصدقائها وعندما طلب منها والدها عدم الخروج دون إذنه أو استخدام المحمول وقتا طويلًا دخلت في مشادة معهما وبعدها حاولت الهروب فلقيت مصرعها أثناء تسلقها على الحائط.