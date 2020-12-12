كورونا ليس الأول.. أزمات صحية مرت بها رولا محمود قبل اختفاءها

حالة من القلق يعيشها الوسط الفني، بعد انفراد "الوطن" بنشر تصريحات لأصدقاء الفنانة رولا محمود، تكشف اختفاءها في لندن مع بدايات عام 2020، وتوقعاتهم بموتها في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، بعد أن سبق وأعلنت إصابتها بالفيروس في شهر مارس الماضي، خلال تواجدها في مقاطعة أكسفوردشاير البريطانية، شمال غرب لندن.

وكتبت رولا وقتها على موقع "تويتر"، قائلة، "لست بخير على الإطلاق، الأعراض الخفيفة التي عانيت منها خلال الأيام الماضية، تزداد سوءً في الوقت الحالي، هل يعرف أي شخص ما هو المستشفى الذي يجب أن اختبر فيه فيروس كورونا؟".

عمر غريب صديق رولا محمود توقع وفاتها بالفعل، ودفنها في مقابر خاصة ضمن الحالات المجهولة، في ظل حالات الوفاة التي تشهدها بريطانيا منذ فترة، مشيرًا إلى أنها مرت بأوقات صعبة مع المرض، كما أنها عاشت أزمات صحية كثيرة سابقة على فيروس كورونا فقط.

معالي الوزير

عام 2002 جسدت الفنانة رولا محمود، شخصية ابنة الفنان أحمد زكي، والفنانة لبلبلة، خلال أحداث فيلم معالي الوزير، للمخرج سمير سيف، والكاتب وحيد حامد، واضطرت وقتها لإنقاص وزنها بشكل زائد مرة واحدة، الأمر الذي أثر سلبًا عليها.

كليفتي

عام 2004 قدمت رولا محمود، مع المخرج محمد خان، فيلم "كليفتي"، من تأليف محمد ناصر علي، مع باسم سمرة، حيث تطلب مشاركتها في الفيلم، زيادة وزنها عدد كبير من الكيلو جرامات، الأمر الذي تسبب لها في انزلاق غضروفي، حيث لم يتحمل العمود الفقري لها.

مفيش غير كده

عام 2006 شاركت الفنانة رولا محمود، في فيلم "مفيش غير كده"، أمام نبيلة عبيد، أروى جودة، سوسن بدر، أحمد عزمي، تـأليف كوثر مصطفى، عزة شلبي، إخراج خالد الحجر، وأثناء تصوير الفيلم أصيبت رولا، في حادث جعلها طريحة الفراش ما يزيد عن 3 أشهر.

وفي الوقت نفسه توقف تصوير الفيلم الذي يدور في إطار استعراضي غنائي فترة من الزمن لظروف أخرى متعلقة بالإنتاج، ومع استئناف التصوير، كانت تحصل "رولا" على حقن تخدير لتخفيف آلامها حتى تتمكن من الانتهاء من تصوير مشاهدها بالفيلم.