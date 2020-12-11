سمية الخشاب لـ"الوطن" عن اختفاء رولا محمود: "يارب تكون بخير"

"الله يشفيكي ويعافيكي بقدرته يا رولا.. ثقي في الله واتفائلي خير، ربنا سبحانه وتعالي قادر يشفيكي ويشفي كل مريض، إوعي تيأسي من رحمة ربنا" هكذا دعمت الفنانة سمية الخشاب، زميلتها الفنانة رولا محمود، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الأخيرة عن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد في مارس الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، اختفت رولا محمود عن أنظار أصدقائها بشكل غامض في مقاطعة أكسفوردشاير البريطانية، شمال غربي لندن، حيث تقيم هناك منذ سنوات عدة.

وقد تواصل "الوطن" مع عدد من أصدقاء الفنانة في بريطانيا، الذين أكدوا تمشيطهم لكل المستشفيات الموجودة في المقاطعة دون أن يجدوا لها أثرا، فيما توقع أحد أصدقائها ويدعي "عمر غريب" وفاة رولا بفيروس "كورونا" بعد أن فقد تواصله معها عبر الهاتف وتطبيق "واتساب"، حيث رجح وفاتها خلال الفترة التي كان يتم دفن الحالات المجهولة في مقابر خاصة.

وتواصل "الوطن" مع الفنانة سمية الخشاب، بحكم تعاونها مع رولا محمود في الجزء الأول من مسلسل "كيد النسا" في 2011، الذي كان بمثابة آخر أعمال الأخيرة في مصر قبل سفرها لبريطانيا، حيث قالت، "لا أعلم شيئا عنها ولم يحدث تواصل بيني وبينها، أدعو الله أن تكون بخير ولا تتعرض لأي مكروه".

وأعلنت الفنانة رولا محمود، إصابتها بالوباء العالمي يوم 24 مارس الماضي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، حيث غردت قائلة "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".

ولم تتواصل رولا مع متابعيها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي منذ ذلك الحين.