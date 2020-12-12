ضبط 4 عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على 4 عاطلين؛ لقيامهم بالاتجار وترويج الحشيش والأستروكس والشادو، وبحوزتهم كيلو ونصف مواد مخدرة.

وجري التحفظ علي المضبوطات وأحيل المتهمين للنيابات المختصة، فتولت التحقيق وأمرت بحبسهم وتحريز المضبوطات، وإرسالها للمعمل الجنائي.

وتلقي اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين من تحريات العميد خالد المحمدي، أن المتهمين هم: "م. ن. ت" 26 سنة، عاطل، مقيم بقليوب البلد، وبحوزته كمية من مخدر الشادو، تزن حوالي 230 جراما، ومبلغ مالي 195 جنيها، وهاتف محمول، و"ش. ي. ب"، 52 عاما، عاطل، مقيم بكفر الرجالات، بحوزته كمية من مخدر الأستروكس، تزن حوالي 600 جرام، ومبلغ مالي 150 جنيها، وهاتف محمول وميزان حساس.

بالإضافة إلى "م . ع . ل"، 29 عاما، عاطل، مقيم بعزبة الشيمي أبوالغيط، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 400 جرام، ومبلغ مالي 170 جنيها، وهاتف محمول، و"ح .م .ل"، 20 سنة، عاطل، مقيم بقليوب البلد، وبحوزته كمية من مخدر الشادو، تزن حوالي 250 جرام، ومبلغ مالي 90 جنيها، وهاتف محمول.

وفي وقت سابق، تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط سيدة في أثناء زيارة نجل خالتها، المسجون على ذمة إحدى القضايا، خلال محاولاتها تهريب أقراص مخدرة، و3 قطع من مخدر الحشيش، وكمية من الهيروين والشادو داخل علبة مأكولات له بالسجن المركزي بطوخ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وأمرت بحبسها والتحفظ على المضبوطات.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ، وتبين من تحريات المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ ، أنه في أثناء تفتيش ضباط مباحث مركز طوخ أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لذويهم المودعين بسجن طوخ المركزي، تمكنوا من ضبط "ه. ن. ت"، 40 سنة، مقيمة بمنشية الحرس الوطني ببنها، وبحوزتها 250 قرصا من عقار الابتريل المخدر، و3 قطع صغيرة الحجم من مخدر الحشيش، تزن حوالي 100 جرام، وكمية "من مسحوق الهيروين، تزن حوالي 120 جرام، والشادو المخدر تزن حوالي 150 جرام"، و3 أسلحة بيضاء "كتر"، موضوعين بتجويف أسفل علبة مأكولات بلاستيك، داخل الزيارة المعدة لنجل خالتها السجين "ن. ح. م"، 49 سنة، سائق.