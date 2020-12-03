تعليم القليوبية: حملة لتحليل المخدرات لسائقي المدارس الخاصة بالقناطر

شهدت الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية عددا من الفاعليات وجولات المتابعة للمدارس، ورصد الاستعداد لجولة الإعادة لمجلس النواب بمدارس قليوب وحملة لتحليل المواد المخدرة للسائقين بالمدارس الخاصة بالقناطر الخيرية.

وتفقد مديرو الإدارات التعليمية عددا من المدارس لرصد الحالة التعليمية والإدارية وآليات تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقامت الإدارة المركزية للأمن بالوزارة برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح جودت وبالتنسيق مع الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وسماح إبراهيم وكيل المديرية وتحت إشراف محمد عبد البديع عبد الغفار مدير إدارة أمن المعلومات بوزارة التربية والتعليم وسامح عبد السلام مدير إدارة الأمن بالمديرية وخالد الشربيني مدير عام الإدارة التعليمية بالقناطر الخيرية بحملة لتحليل المواد المخدرة للسائقين بالمدارس الخاصة بمشاركة الدكتور عبد الرحمن زياد بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى.

وتابع خالد الشربيني مدارس عرب شركس الابتدائية وعرب شركس الإعدادية ومدرسة شلقان الإعدادية بنات وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية بهم وشدد علي تعقيم المدارس وتطهيرها.

وتفقد محمد عبد المقصود مدير عام إدارة قليوب مدرسة صنافير الثانوية المشتركة ومدرسة سعد الدين الشاذلي ومدرسة قليوب الثانوية القديمة وتفقد الحالة الدراسية والإدارية وانضباط العملية التعليمية ومتابعة جاهزية المدرسة لانتخابات الإعادة لمجلس النواب والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ووجه بالاستخدام الأمثل لوسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم وتفعيل المنصات التعليمية.

وشدد علي ضرورة تعقيم الفصول والطرقات بشكل دوري وتطبيق التباعد الاجتماعى واستخدام الواقيات الشخصية والتهوية الجيدة للوقاية من فيروس كورونا.

وتابعت مدير إدارة طوخ التعليمية هالة حسام الدين مدرسة كفر علوان الابتدائية وأكدت على تطبيق الإجراءات الاحترازية وأثنت على حسن تعاونهم وأدائهم وتقدمت لهم بالشكر.

وقامت وفاء طنطاوي مدير عام الإدارة التعليمية بشبين القناطر بزيارة مدرسة عرب جهينه الصناعية بنات وتابعت العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية كما تابعت أعمال تقييم الكشافة على مستوى الجمهورية والمقامة بمدرسة سليم ذهني وكذلك تابعت مدرسة شبين الثانوية بنات واجتمعت بمجلس أمناء الادارة.

وقام صلاح محروس مدير إدارة قها التعليمية بمتابعة مدرسة أجهور الإعدادية بنين ومدرسة أجهور الابتدائية بنين الجديدة مؤكدا علي الاهتمام بالنظافة وأعمال التطهير والتعقيم والالتزام بمواعيد العمل وحضور الطلاب.

وخلال لقائه بطالبات الصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد محمد البرعي الثانوية بسندنهور وبطلاب مدرسة سندنهور الإعدادية بنين قال عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية إن وزارة التربية والتعليم تسعى لإعداد جيل صالح ومبدع من خلال المخرجات التعليمية العالمية المؤهلة لخلق جيل جديد من الشباب والفتيات على دراية و متسلحين بالعلم الحديث والمعرفة ومهارات التعلم المتطورة .

وأضاف أن التابلت يعد طفرة نوعية ونقلة جديدة في مجال تطوير منظومة التعليم ومواكبة عصر التكنولوجيا مشيرا إلى أن اهتمام الدولة بالتعليم أصبح في مقدمة الأولويات التنموية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق رؤية مصر 2030 التنموية التي نراها تتحقق على أرض الواقع في أكثر من قطاع خدمي وتنموي.

وتفقد عبد الرحمن فتح الباب المدارس وتابع عمل المنصات التعليمية واستخدام التابلت في شرح الدروس.

وشدد على رفع مستوى النظافة والانضباط وتطبيق أقصى درجات التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتطهير الفصول والطرقات بالمطهرات والكلور حفاظا على سلامة الطلاب والمدرسين.

وقام محمد مهدي مدير عام إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بمتابعة مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الإعدادية، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية وشهد مدير الإدارة حفل تكريم الفائزين بمسابقة انتصارات حرب أكتوبر و المولد النبوي الشريف.