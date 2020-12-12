شهدت الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربي، توقيع بروتوكول تعاون بين البرلمان العربي وجامعة القاهرة.

وفي سياق متصل بأعمال الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربي، ثمن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قرار إنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي، مشيرًا إلى أنَّه يعول عليها في تنسيق وتعزيز الجهود البرلمانية العربية في مكافحة هذه الظاهرة البغيضة وتصيح الصورة المغلوطة عن العالم العربي في هذا الشأن، ولا سيما ان المجتمعات العربية من أكثر المجتمعات التي دفعت ثمنا باهظا في مواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف عبدالعال، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي: "كلنا ثقة في أن هذه اللجنة المستحدثة سيكون لها دور كبير في تنسيق الجهود المشتركة بين البرلمان العربية والبرلمانات العربية والوطنية والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب".

ودعا رئيس مجلس النواب، جميع الحضور كممثلي الشعوب العربية إلى تجديد العهد على أن يكونوا على قدر الأخطار التي تواجهها الأمة العربية صونا للمقدرات العربية وتحقيق لآمال وطموحات الشعوب العربية، مشددًا على أنها تستحق بذل كل وغالٍ ونفيس لرفعة شأنها ودفاعا عن حقوقها ومصالحها.

وأكّد رئيس مجلس النواب، أنَّ مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستظل داعمة ومساندة للبرلمان العربية وأن المجلس لن يتوانى عن تقديم أي دعم أو بذل أي جهد يهدف إلى تعزيز وتطوير دور البرلمان العربي في جميع المجالات وعلى المستويات كل فيما يلبي تطلعات شعوب المنطقة العربية في مستقبل أفضل.