عبدالعال: نتطلع لدور البرلمان العربي في مواجهة التدخلات الإقليمية

أعرب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، سعادته بوجوده في جامعة الدول العربية بيت العرب الجامع وحاضنة العمل المشترك، في الذكرى الثامنة لتأسيس البرلمان العربي، مشددًا على أنَّه منبر عربي رائد ويعبر عن طموحات وآمال الشعوب العربية العظيمة.

وأضاف عبدالعال، خلال كلمته امام الجلسة العامة للبرلمان العربي: "نحتفل بهذه الذكرى الغالية في ظل الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمة العربية، نتطلع إلى أن يكون البرلمان العربي منبرًا جامعًا للحوار العربي- العربي وفاعلا في الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة على كل الأصعدة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وهي القضية الفلسطينية".

وتابع: "نتطلع إلى أن يكون البرلمان العربي منبرًا جامعا للحوار العربي- العربي ومواجهة التدخلات الإقليمية الممنهجة في الشؤون الداخلية للدول العربية ومحاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله".