البرلمان العربي يشارك في اجتماع لجنة القضاء على الجوع في المنطقة

شارك البرلمان العربي للمشاركة في الاجتماع الرابع للجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية الذي عُقِد افتراضياً اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، حيث مثلت الدكتورة أحلام خليفة اللافي البرلمان في الاجتماع.

وخلال الاجتماع، تمّ مناقشة وثيقة الإطار الاستراتيجي للقضاء على الجوع في المنطقة العربية، والتي تتضمن خمسة محاور رئيسية، تتناول التزام المنطقة العربية بالقضاء على الجوع، وحالة الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة العربية، والتحديات التي تعترض التوصل لتحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني في العالم العربي (القضاء التام على الجوع)، أولويات العمل لتسريع التقدم نحو تحقيق هذا الهدف، وكذلك فرص الشراكة التعاون بين الدول العربية للقضاء على الجوع.

وألقت الدكتورة أحلام خليفة اللافي عضو البرلمان العربي مداخلة باسم البرلمان العربي، تناولت فيها آراء وتصورات البرلمان العربي في هذه المرحلة التي يواجه فيها العالم العربي جائحة كورونا والتي أدت إلى تداعيات سلبية على اقتصاديات الدول العربية وأضرت كثيراً بالمستويات المعيشية بها.

وأضافت أنَّ البرلمان العربي يدعو كل العالم إلى مزيد من الدعم والمساعدة للشعوب الفقيرة التي عانت من الجائحة، لكي تكون قادرة على مواجهة تداعياتها والوفاء بالتزامات وتطلعات شعوبها من أجل الحصول على الغذاء والدواء والتعليم.

كما أكدت أنَّ البرلمان العربي يولي اهتماماً كبيراً بهذه القضية التي تمثل تحدياً بالغ القسوة للعالم العربي وللإنسانية بشكل عام، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في العديد من الدول، منوهة إلى أن محاربة الجوع ليست قضية اجتماعية أو اقتصادية فقط بقدر ما هي قضية مصيرية لكافة الشعوب ومرتبطة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية