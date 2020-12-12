ضبط 120 ألف مخالفة لأدوية ومستلزمات طبية وتشميع صيدليتين بالشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بأبو حماد، بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية والتجارية وجهاز حماية المستهلك بالشرقية وإدارة المتابعة بالمحافظة، حملة مشتركة لمداهمة 2 صيدلية تعمل بدون ترخيص بمركز أبو حماد، وتمكنت الحملة من ضبط معمل مصغر بداخل إحدي هذه الصيدليات، يحتوي علي أدوات وأجهزة ومستلزمات لإجراء التحاليل الطبية بدون إستصدار ترخيص لذلك.

جاء ذلك، بناءً على توجيهات د. هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، د. ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتحت إشراف السيد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف علي المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وقام مفتشي الحملة بضبط 120 ألف قرص وعبوة ووحدة زجاجة، لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، تمثلت المخالفات في أدوية بدون فواتير داخل مكان غير مرخص، وأدوية مدرجة بالجدول الثالث مخدرات، وأدوية خاصة بمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي محظور بيعها، وأدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية.

بالإضافة إلى ضبط أجهزة ومستلزمات معامل تستخدم في التحاليل الطبية والتي تمثلت في "جهاز طرد مركزي، وميكروسكوب، وكواشف منتهية الصلاحية، وأدوات وأنابيب معملية، وأوراق تستخدم في طباعة نتائج التحاليل"، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفات المضبوطة، وتحريز المضبوطات، وتشميع الصيدليتان غير المرخصتان بكامل محتوياتهما، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات، برقم 6195 جنح أمن دولة طوارئ لسنه 2020، كما تحرر لكل منشأة منهما محضر مزاولة نشاط طبي بصيدلية بدون إستصدار ترخيص لذلك، بمركز شرطة أبو حماد، وتم تسليم المتهم المسئول عن الصيدليات إلي مركز الشرطة لإستكمال التحقيقات والعرض علي النيابة.

وأكد "مسعود" استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.