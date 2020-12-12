رئيس الشيوخ أمام البرلمان العربي: نسعى للحفاظ على لحمة الشعب لصد الإرهاب

شارك المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ في الجلسة العامة التي عقدها البرلمان العربي، اليوم، بمقر جامعة الدول العربية برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

تعد هذه المشاركة هي الأولى من نوعها لرئيس مجلس الشيوخ، لا سيما بعد عودة الغرفة الثانية للبرلمان إلى العمل؛ كما أن جلسة اليوم شهدت حضور كلا من رئيسي البرلمان المصري "النواب، والشيوخ".

ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق كلمة أوضح فيها أهمية انعقاد البرلمان العربي قائلا: "هذا البرلمان الذي أراه أحد أهم روافد الدبلوماسية البرلمانية العربية، التي ما أحوج الأمة إليها في هذه المرحلة التاريخية العصيبة التي تمر بها".

وقال عبدالرزاق: "تغمرني سعادة بالغة بوجودي بين حضراتكم ممثلا لمجلس الشيوخ المصري في برلمان العرب، محفل الشعوب العربية الذي - من خلاله – تشارك هذه الشعوب في صنع القرار تجاه الأخطار والتحديات التي تواجهها وتقف حجر عثرة أمام تطلعاتها".

وأضاف: "هذا البرلمان الذي أراه أحد أهم روافد الدبلوماسية البرلمانية العربية، التي ما أحوج الأمة إليها في هذه المرحلة التاريخية العصيبة التي تمر بها، وزاد من سعادتي أن أشهد في أول حضور لي تأسيس مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية".

وتابع: "فقد بزغ نجم الدبلوماسية البرلمانية بعد الحرب العالمية الأولى، وشاع استخدامها وحققت لكثير من الدول ما لم تحققه الدبلوماسية الرسمية، نظرا لمرونتها وتحررها من قيود الدبلوماسية الرسمية، فكانت دوما حلما لي واعتقد لكل عربي، كي تساعد الدبلوماسية الرسمية في تحقيق أهداف المجتمع العليا على المستوى الإقليمي والدولي".

واستطرد: "قد لبيت الدعوة الكريمة للحضور لتوقيع بروتوكول التعاون مع مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، لما لمسته في قراءتي لمشروعه، من أنه يمنهج لممارسة الدبلوماسية البرلمانية العربية في إطار مؤسسي مكتوب له قواعده الحاكمة لممارستها وقد حدد أهدافها السامية التي يصبو إليها، ويتوق لتحقيقها كل عربي، وأهمها: تنسيق الجهود الدبلوماسية العربية تجاه القضايا العربية الهامة، والترويج لها في جميع المحافل البرلمانية الدولية والمحافظة على لحمة الشعب العربي، وتضميد جراحه التي أحدثها إرهاب أسود مأجور، وخلفتها نزاعات وحروب مدمرة للعباد والبلاد، حركتها ووجهتها قوى أجنبية، وجماعات كارهة لهذا الشعب ومعادية لوحدته".

واستكمل موجها حديثه للحضور: "أيها الإخوة يحذوني أمل كبير في أن الدبلوماسية البرلمانية العربية التي يتبناها البرلمان العربي ستؤتي ثمارها المرجوة، جنبا إلى جنب دون تقاطع ولا تعارض، مع الدبلوماسيات الرسمية للدول العربية، التي نأمل جميعا توافقها وتوحدها، تحت مظلة الجامعة العربية، وإيمانا منا بأهمية الدبلوماسية البرلمانية في تحقيق جانب مهم من آمال وتطلعات الشعب العربي، فسوف أوقع بروتوكول التعاون بين مجلس الشيوخ المصري والبرلمان العربي".

وأوضح أن البروتوكول الذي يرتكز على القيم والمبادئ المشتركة المستندة على مبادئ الشورى والديمقراطية، والحرية، والإخاء، والمساواة، والعدالة، وكفالة حقوق الانسان وحرياته الأساسية، ويهدف إلى ما سبق أن أشرت إليه من أهداف نبيلة بما يحقق مصالح الشعب المصري وباقي إخوانه من الشعب العربي وذلك من خلال التعاون المشترك، وفق الآليات التي استحدثها البروتوكول للاستفادة القصوى من خبرات الطرفين في مجال التدريب البرلماني والمشاركة في المؤتمرات والندوات البرلمانية التي ينظمها كل طرف والاستعانة بخبرائه وتبنى البحوث المشتركة وغير ذلك من آليات حددها.

واختتم حديثه متمنيا للبرلمان العربي التوفيق في رسالته السامية، و"أن تنطلقوا به إلى آفاق أبرح في المحافل البرلمانية الخارجية، متحررين من الإنهاك في المطالب المحلية أو التجاذبات الآنية، ساعين مشكورين إلى أن تحققوا لأمتكم آفاق مستقبلية، أبعد مدى وأعظم فائدة".