محافظ الفيوم يوجه بعلاج وتوفير الرعاية اللازمة لـ3 حالات إنسانية 

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير سبل الرعاية اللازمة كافة لحالتين إنسانيتين، وتوقيع الكشف الطبي عليهما، وكذلك توفير طرف صناعي للطفل "زياد"، الذي فقد يده بسبب ماكينة طحين القمح.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ توجيهات "الأنصاري" جاءت استجابة سريعة لما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحالات الـ3؛ إذ انتشرت صور وفيديو لرجل مسن، ضرير ولا يستطيع الحركة، ويحتاج الى دار رعاية، مشيرا إلى أن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي قد توجه للحالة، وأجروا له دراسة حالة، وتبين أن اسمه أحمد محمود سعيد، يبلغ من العمر 87 سنة، يقيم بقرية العجميين التابعة لمركز أبشواي، كما أنه يعاني من مشاكل صحية ولا يستطيع الحركة.

وأضاف "التوني" أنّ فريق مديرية التضامن الاجتماعي، اصطحب المواطن المذكور إلى مستشفى الفيوم العام، لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، وتوقيع الكشف الطبي عليه، وإجراء بعض الإشاعات له، وبعد تبين خلوه من الفيروس، نقل إلى إحدى دور الرعاية.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى توجيهات المحافظ، لمديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير طرف صناعي للطفل "زياد"، الذي فقد يده بسبب ماكينة طحن القمح، وأجرى عمليتين جراحيتين إحداهما لبتر يده، والأخرى لترقيع الجرح مكان البتر، وأُصيب على إثرها بحالة انهيار عصبي، ورفض الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى، وعجزت والدة الطفل عن تركيب طرف صناعي له، بسبب ارتفاع سعره.

وأضاف الدكتور محمد التوني، أن جمعية بلال بن رباح تواصلت مع الطفل، وأرسل لمركز تأهيل القوات المسلحة بمنطقة العجوزة بالجيزة، لتوقيع الكشف الطبي عليه وأخذ مقاسه، تمهيدا لتركيب طرف صناعي مستورد فور تعافي الجرح.

وكشف "التوني" أن الحالة الإنسانية الثالثة كانت لسيدة كانت موجودة أمام باب مستشفي الفيوم العام تعاني من حالة نفسية، ووجه المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعي، للتعامل معها، والتنسيق مع مديرية الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها.