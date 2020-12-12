إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل في مصرف بالفيوم

أدى انقلاب "تروسيكل" في المصرف، مساء الجمعة، إلى إصابة ثلاثة أشخاص بنطاق طريق مصر عند عزبة رحيم، بنطاق الوحدة المحلية لسنهور بدائرة مركز سنورس، التابعة لمحافظة الفيوم، فبسبب السرعة اختلت عجلة توازن التروسيكل ما أدى إلى انقلابه في المصرف، وأسفر ذلك عن وقوع عدد ثلاثة مصابين أحدهم حالته خطيرة، وتم على إثر الحادث نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة سنورس، إخطارًا، يفيد بإصابة ثلاثة أشخاص بسبب وقوع تروسيكل في المصرف بنطاق طريق مصر - الفيوم عند عزبة رحيم، بالقرب من الوحدة المحلية لسنهور بدائرة مركز سنورس، بالوحدة المحلية لسنهور بدائرة المركز.

وبناءً على التحريات الأولية التي أجراها الرائد أسامة قرني رئيس مباحث مركز سنورس، تبين بأنّ المصابين هم كلا المدعو "عمر عبدالمجيد عبدالظاهر"، البالغ من العمر (17 عامًا)، وهو مصابًا باشتباه ارتجاج بالمخ، وكذلك المدعو "محمد جمعة عبدالحي"، (17 عامًا)، مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، والمدعو "رحومة عبدالناصر سيد"، والبالغ من العمر (16 عامًا)، وهو مصابًا، باشتباره ارتجاج في المخ واشتباه كسر في الفخد الأيمن.

وفور ورود البلاغ، انتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم عقب إصابتهم.

وكشفت التحريات الأولية والتي أجرتها مباحث مركز سنورس، بأنّ السرعة الزائدة سبب انقلاب التروسيكل في المصرف، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر الرسمي بتلك الواقعة، كما أُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الواقعة وبيان سبب وقوع الحادث الذي أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.