إصابة شخصين في تصادم موتوسيكل وسيارة بالفيوم

أصيب شخصان، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين دراجة بخارية "موتوسيكل" مع "سيارة ملاكي"، بطريق "القاهرة – الفيوم" بمدخل بيهمو أمام الكعابي، بنطاق الوحدة المحلية لسنهور بدائرة مركز سنورس، بسبب السرعة الزائدة.

كان اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد ثابت، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بوقوع حادث تصادم وقع بين"موتوسيكل" دراجة بخارية، مع سيارة ملاكي، بطريق مصر بالقرب من مقابر الكعابي بالوحدة المحلية لسنهور بدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وأظهرت التحريات الأولية، التي أجراها الرائد أسامة قرني، رئيس مباحث مركز سنورس، بأن المصابين هم: أحمد محمد طاهر، 55 عامًا، مصاب بكسر بالركبة اليمنى، ومحمود محمد رمضان، 45عامًا ، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم.

وكشفت التحريات الأولية أيضًا، التي أجرتها مباحث مركز سنورس، بأن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، وفور وقوع الحادث، خرج أهالي المنطقة على جانب الطريق، وقاموا بالإتصال بسيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفور ورود البلاغ، انتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة في مدخل الفيوم، حيث نقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم عقب إصابتهما.

كما حررت الأجهزة الأمنية المحضر بالواقعة، ثم أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الواقعة وبيان سبب وقوع الحادث بين السيارة الملاكي والدراجة البخارية.