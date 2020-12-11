إزالة 7 تعديات على أراضٍ زراعية في 3 مراكز بالفيوم (صور)

أزالت محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، 7 حالات لبناء مخالف على أراضٍ زراعية، في ثلاث مراكز على مستوى المحافظة، وفق الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.

وقال مصطفى، إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتوجيهات من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، قام جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية، بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية، بتنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة المعنية على مدار الساعة وأثناء الإجازات الرسمية.

وأشار إلى أن المديرية وضعت خطة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي، خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة التي لم يتم عمل تصالح لها أو المستجدة، مع التركيز على التعديات في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، مع إحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات البناء.

وقامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، بتنفيذ 4 حالات إزالة اليوم الجمعة بنطاق المركز في المهد.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية، برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، بتنفيذ حالتي إزالة تعدي بناحية مركز سنورس جمعية سنهور القبلية.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق بقيادة المهندس نبيل لملوم مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، برئاسة المحاسب كمال سلومة، رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، بتنفيذ إزالة تشوينات بناحية جمعية الشواشنة بمعرفة الوحدة المحلية والجمعية الزراعية بمعدات الوحدة المحلية بالشواشنة، بحضور أحمد حميدة، رئيس الوحدة المحلية، والمهندس مجدي يحيى، مدير الجمعية.