رئيس البرلمان العربي: تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب

قال عادل بن عبد الرحمن العصومي، رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان العربي سيركز بالدرجة الأولى على الدبلوماسية البرلمانية ودعم العربي المشترك، مشيرًا إلى أنه سيعول على أن يكون للبرلمان دور مؤثر في هذا الأمر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "سنركز ونسعى إلى أن نكون متواصلين مع جميع البرلمانات، وسنركز على القضايا التي نتفق عليها لكي يكون لدينا عمل نخرج منه بتوافقات تخدم الأمة العربية من خلال التنسيق مع البرلمانات الدولية والمحلية والإقليمية".

وتابع: "أكثر مَن عانى من الإرهاب والتطرف هو الأمة العربية، والمجلس سيناقش تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب سيترأسها علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، وهذه اللجنة ستعمل وفق عدة أهداف، على رأسها إيصال فكرة أن الامة العربية هي من تتعرض للإرهاب من خلال البيانات والإحصاءات".