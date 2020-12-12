التفاصيل الكاملة للموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح الصيني من خلاله

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن استعداد الوزارة هذا الأسبوع لإطلاق موقع الكتروني لإتاحة الفرصة للمواطنين للتسجيل فيه للحصول على اللقاح الصيني لفيروس كورونا، مشيرا في تصريحاته الخاصة لـ"الوطن" أن المواطن سيسجل عليه للحصول على الجرعتين.

وتابع المصدر أن الوزارة فور إطلاق الموقع الخاص بالتقديم على اللقاحات، ستكون هناك شروط خاصة أبرزها أن يكون المتقدم إذا كان من كبار السن فسيكون داخل شريحة عمرية لا تقل عن 50 عامًا.

مصدر بالصحة: أصحاب الأمراض المزمنة سيتم تصنيفهم أيضا وسنخصص خط ساخن لتلقي الشكاوى

وأوضح أن أصحاب الأمراض المزمنة سيتم تصنيفهم، فهناك أمراض تضعف المناعة وعليه فهذا الشخص سيكون مهددًا بالإصابة بفيروس كورونا، وسيكون من أصحاب الأولوية للاستحقاق للحصول على اللقاح"، موضحًا أن حساسية الصدر والربو والسكر وارتفاع ضغط الدم من الأمراض التي تضعف المناعة، لافتا إلى أن وزارة الصحة ستخصص خطا ساخنا لتلقي الشكاوى في حالة حدوث بعض المضاعفات بعد أخذ الجرعة الأولى أو الثانية من اللقاح.

وقالت مصادر بالشركة المصنعة للقاح كورونا في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الأشخاص الذين سبق إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لن يحصلوا على اللقاح نافية ما تردد عن انتهاء تواجد الأجسام المضادة ضد كورونا خلال 3 أشهر من التعافي، حيث بحسب تأكيداتهم هذه المعلومة العلمية غير مؤكدة حتى الآن.

واستقبلت، أمس الأول، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الوزيرة أن اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، مؤكدة إن الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.