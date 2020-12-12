مفاجأة سارة للمواطنين: طرح وحدات "الإعلان الـ15" عقب انتهاء حجز الـ14

تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بطرح عدد من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، كاملة التشطيب، داخل عدد من المدن الجديدة، ويتم تسليمها خلال 36 شهرا من موعد الإعلان عن الطرح.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وينتظر عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، خاصة منخفضي ومتوسطي الدخل، الإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن الإعلان الخامس عشر، كي يتمكن العميل الذي لم يستطع الحصول على وحدة ضمن وحدات الإعلان الرابع عشر من التقديم على الطرح والحصول على وحدة سكنية.

الرئيس التنفيذي للصندوق: سيشمل الطرح عدد من المدن الجديدة والتسليم خلال 3 سنوات من الإعلان عن الطرح

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، أنه سيتم طرح وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي في طرح جديد "الإعلان الـ 15"، عقب الانتهاء من الطرح الحالي الذي يتضمن 100 ألف وحدة سكنية للمواطنين من منخفضي الدخل، و25 ألف وحدة لمتوسطي الدخل، وذلك بعدد من المدن الجديدة والمقرر الانتهاء من حجز تلك الوحدات نهاية ديسمبر الجاري.

وأشارت "عبدالحميد" إلى أن الطرح الجديد سيكون في عدد من المدن الجديدة منها: 6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وحدائق العاصمة بمدينة بدر، والعبور الجديدة.

أما بالنسبة لمساحة الوحدات السكنية التي سيتضمنها الطرح الجديد، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن مساحة الوحدات ستبدأ من 90 متر مربع، وستكون الوحدات كاملة التشطيب، على أن يتم الاستلام خلال 3 سنوات من تاريخ نشر الإعلان في الجرائد الرسيمة.

وبالنسبة لنظام السداد، سيكون بأنظمة مختلفة بما فيها التقسيط لسنوات طويلة تصل لـ20 عاما بنظام التمويل العقاري.

أما عن شروط الحجز أو الفئة التي سيشتملها الطرح الجديد، سيتم الكشف عنها فور الإعلان عن الوحدات، وذلك بحسب الرئيس التنفيذي للصندوق.