نص استقالة أعضاء "الإعلام الرياضي": لعدم فاعلية اللجنة وانقطاع أنشطتها

حصلت "الوطن" على نص الاستقالة التي تقدم بها أعضاء أعضاء لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لكرم جبر، رئيس المجلس، والتي ورد فيها أسباب الاستقالة التي تضمنت "عدم فاعلية اللجنة وانقطاع انشطتها واجتماعاتها".

وجاء في نص الاستقالة: "نتقدم نحن أعضاء لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بخالص الشكر لأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر بخالص الشكر والتقدير والاحترام على الفترة السابقة، ونعتذر عن عدم الاستمرار في عضوية اللجنة لعدم فاعليتها وانقطاع أنشطتها واجتماعاتها، ونتمنى لكم التوفيق والسداد، مقدمه كمال الدين رضا، سامي عبدالفتاح، صلاح دندش".

وقال أسامة أبو زيد، رئيس لجنة الإعلام الرياضي، إنَّه تمت الموافقة على طلب الاستقالة، مبينًا أنَّ الفترة المقبلة ستشهد تغييرات في تشكيل اللجنة لتعيين بدلاء لمن تقدموا باستقالاتهم.

وأوضح "أبو زيد"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّ هناك اجتماع مع الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال الفترة المقبلة بحضور بعض المندوبين بوزارة الشباب والرياضة الذين اختارهم وزير الرياضة لمزيد من التفعيل لمبادرة "لا للتعصب".

وتابع: "اللجنة لها دور مهم جدًا وكان لها دور الفترة الماصية وسيكون لها دور الفترة المقبلة"، مؤكّدًا أنّض اللجنة دورها استشاري وقراراتها غير ملزمة للمجلس إذ لابد من موافقة المجلس عليها.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدَر قرارات التشكيل الكامل للجان، ومن بين اللجان الـ12 التي تشكلت، لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة أسامة أبو زيد، رئيس نادي الشمس، وضمت في عضويتها 3 صحفيين، هم: سامي عبدالفتاح عامر هلال الصحفي في المساء، ومحمد صلاح الدين ظرف دندش الصحفي في آخر ساعة، وكمال الدين رضا عبدالخالق، الصحفي في جريدة الوفد، إضافة إلى أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.