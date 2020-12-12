عاجل.. استقالة أعضاء اللجنة الرياضية بـ"الأعلى للإعلام"

تقدم 3 أعضاء بلجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باستقالتهم لكرم جبر، رئيس المجلس، بسبب ما اعتبروه "تهميش وتجاهل لدور اللجنة في عدد من القرارات والفعاليات التي تمّ تنظيمها".

وقال أسامة أبو زيد، رئيس لجنة الإعلام الرياضي، إنَّه تمت الموافقة على طلب الاستقالة، مبينًا أنَّ الفترة المقبلة ستشهد تغييرات في تشكيل اللجنة لتعيين بدلاء لمن تقدموا باستقالاتهم.

وأوضح "أبو زيد"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّ هناك اجتماع مع الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال الفترة المقبلة بحضور بعض المندوبين بوزارة الشباب والرياضة الذين اختارهم وزير الرياضة لمزيد من التفعيل لمبادرة "لا للتعصب".

وتابع: "اللجنة لها دور مهم جدًا وكان لها دور الفترة الماصية وسيكون لها دور الفترة المقبلة"، مؤكّدًا أنّض اللجنة دورها استشاري وقراراتها غير ملزمة للمجلس إذ لابد من موافقة المجلس عليها.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدَر قرارات التشكيل الكامل للجان، ومن بين اللجان الـ12 التي تشكلت، لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة أسامة أبو زيد، رئيس نادي الشمس، وضمت في عضويتها 3 صحفيين، هم: سامي عبدالفتاح عامر هلال الصحفي في المساء، ومحمد صلاح الدين ظرف دندش الصحفي في آخر ساعة، وكمال الدين رضا عبدالخالق، الصحفي في جريدة الوفد، إضافة إلى أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحدد المجلس اختصاصات اللجنة، التي تشمل متابعة ورصد الأحداث الرياضية التي يتمّ تغطيتها في الصحف ووسائل الإعلام، وضبط الأداء المهني، بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة "الأكواد" الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، ودراسة التغطية الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة أعمالها.