"الأعلى للإعلام" يستدعي "الدغيدي" بسبب "شبكة قنوات الأولى"

استدعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سميرة الدغيدي، لسؤالها في الشكوى المقدمة بشأن إعلانات ما يدعى أنه "شبكة قنوات الأولى للإعلام"، خاصة أن المجلس لم يبت حتى الآن، في طلب تعديل هيكل المساهمين لشركة الأولى، ولم يقدم طلب للمجلس بتعديل اسم قناة "استرايك أو مايسترو"، المملوكة لشركة الأولى للإعلام أو شعارها.

وتعهدت سميرة الدغيدي خلال الجلسة، بأنها لن تطلق شبكة قنوات الأولى للإعلام، إلا بعد انتهاء الإجراءات القانونية، وسيتم تغيير الاسم والشعار، ولن يتم اتخاذ أي خطوات، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خاطب مجلس الوزراء، من أجل الموافقة على مد فترة تلقي طلبات توفيق الأوضاع لمدة 3 أشهر للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي حددها القانون في مادته الثانية بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام

ويختص المجلس بوضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.

كما يختص بتلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والقنوات الفضائية غير المصرية التي يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة، على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصري أو الأجنبي المشار إليها بالحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة.