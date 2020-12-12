مجلس النواب يستدعي الحكومة بسبب مخالفات البناء: كشف حساب لـ3 وزارات

تستعد لجنة الإدارة المحلية، الأربعاء المٌقبل، لاستدعاء الحكومة، لفتح ملف مخالفات البناء، وعرض تقرير من جانب الوزارات المعنية بشأن حصاد التصالح خلال الفترة الماضية، على مستوى محافظات الجمهورية، خصوصًا بعد التسهيلات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار الشهور الماضية لتشجيع المواطنين.

ومن جهته، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنَّ الاجتماع الخاص بالتصالح في مخالفات البناء سيكون بمثابة كشف حساب عن الفترة الماضية، سيناقش خلالها إجمالي عدد من تقدموا بطلبات التصالح مقارنة بأعداد المخالفات، إضافة إلي قيمة ما تمّ تحصيله من رسوم لجدية التصالح على مستوى الجمهورية ولكل محافظة على حدة.

وكيل الإدارة المحلية: التصالح فرصة ذهبية للمواطنين

وأضاف "الحسيني"، لـ"الوطن"، أنَّ الحكومة ستعرض تقرير أيضا عن المخالفات المرصودة فضلا عن قيمة ما تمّ تحصيله من رسوم لجدية التصالح على مستوى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولكل مدينة على حدة، وكذلك عدد القضايا الخاصة بمخالفات المباني المقيدة بجداول المحاكم على مستوى الجمهورية ولكل محافظة على حدة.

وحسب "الحسيني"، سيحضر ممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لعرض حصر بجميع المباني القائمة ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية بجميع أنحاء الجمهورية والبيانات المتعلقة بخصائصها من حيث النوع والملكية والاستخدام الحالي وعدد الطوابق وحاجة المبني للترميم واتصالها بالمرافق .

وأشار "الحسيني"، إلى أنَّ الاجتماع سيحضره ممثلو عن وزارات العدل والإسكان والتنمية المحلية، إضافة للواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لأهمية هذا الملف وتأثيره المباشر علي المواطنين، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة قدمت عدد من التسهيلات الكثيرة خلال الشهور الماضية لتشيجع المواطنين علي التصالح خصوصًا أنَّها فرصة ذهبية للمخالفين لتقنين وضعهم وتوصيل مرافق بشكل قانوني للوحدات السكنية التابعة لهم "دي فرصة مش هتتعوض".