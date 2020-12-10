تعمل إيه لو طلبك في التصالح على مخالفات البناء اترفض؟

يعد التصالح على مخالفات البناء أكثر ما يشغل بال المواطنين خلال تلك الفترة الحالية، بعد أن أصدر مجلس الوزراء قرارا بمد مهلة التصالح لنهاية شهر ديسمبر الجاري، لتكون آخر فرصة للمواطنين في التقديم على التصالح بنهاية عام 2020.

ولكن هناك تخوفات كثيرة من المواطنين حول رفض طلبات التصالح التي يتم تقديمها، ويكون ذلك نتيجة لمخالفة تلك المباني لقواعد وشروط التالصح على مخالفات البناء، ما يجعلهم يلجأون إلى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات وإجراءات تقديم طلب التظلم على التصالح على مخالفات البناء، في حال رفض الطلب، كالتالي:

إجراءات التظلم في حالة رفض التصالح في مخالفات البناء

منحت التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء، التي أقرها البرلمان، أحقية المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، في إصدار قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، وجاء إجراءات التظلم، كالتالي:

- يقوم المواطن الراغب في تقديم طلب التظلم بعد رفض طلبه، بتقديم طلب التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به بالوحدات المحلية.

- ثم تقوم اللجنة المختصة بالنظر في طلب التظلم، وتكون تلك اللجنة بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية ولديهما خبرة لا تقل عن 10 أعوام مقيدين بنقابة المهندسين.

- ثم يتم النظر في تقديم طلب التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم طلب التظلم.

- وفي حالة مرور مدة الـ90 يوم دون النظر في طلبات التظلم، يعد طلب الطلب مقبول.