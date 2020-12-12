مستشار وزير المالية عن تقليص زمن الإفراج الجمركي: سيقلل أسعار السلع

قال الدكتور مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إنَّ الجمارك لن تكون هي الجهة الوحيدة بتنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم لخفض أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أنَّ هذا التقليص سيقلل أسعار السلع.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية إيمان منصور: "لدينا 23 جهة في الموانئ مسؤولة عن الإفراج على البضائع، فهناك مصلحة الجمارك وجهات العرض الرقابية، بالإضافة إلى اللوجستيات التي تتم داخل الموانئ، وكل هذه الجهات لها مهام واختصاصات محددة يجب أن تنفذ على الوجه الأمثل لكي يجرى تنفيذ التكليف الرئاسي".

وأشار إلى أنَّ تنفيذ التكليف الرئاسي يستهدف تقليص المدة من 9 أيام إلى يوم واحد فقط وهو ما يعني أن أصحاب البضائع لن يتحملون أعباء وغرامات وغيرها من التكاليف المادية، وكل ذلك سينعكس على أسعار السلع المقدمة إلى المواطن، وبخاصة أن 70% من السلع الصناعية والغذائية تستورد من الخارج.

وتابع: "عندما يقل زمن الإفراج، فإن التكلفة ستنكمش ما يؤثر على سعره، وبالتالي فإن المستورد لن يتحمل أعباء الغرامات التي كان يدفعها من قبل، وهو ما سينعكس على المستهلك إذ سيجرى خفض السلع".

وأوضح أنَّ هذا الانكماش في عدد الأيام الخاصة بالإفراج الجمركي ستنعكس على كل السلع، متابعًا "في أول أبريل سنجرب هذه المنظومة للمرة الأولى، وفي أول يوليو ستكون المنظومة إلزامية، وبالتالي لن يكون الانعكاس على السلع الاستراتيجية فقط، بل سيكون على جميع أنواع السلع".