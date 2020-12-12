مرسيدس تستعد لتسليم 112 شاحنة إلى السويد

تسعد شركة "دايملر" للحافلات لتسليم أكبر طلبية على الإطلاق إلى السويد، حيث سيتم تسليم 112 حافلة، عبارة عن "Mercedes-Benz Intouro 106 مركبة" و6 حافلات "Setra S 416 LE MultiClass"، وذلك اعتبارًا من يناير 2021.

وستقوم الشركة السويدية بتشغيل الحافلات مع مقاوليها، وسيتم استخدامها بشكل أساسي كحافلات مدرسية ، وأيضًا في الخطوط بين المدن.

وتشترك كلتا الحافلتان في ميزات، منها المقاعد المريحة بمسافة 710 ملم بين المقاعد وأحزمة أمان ثلاثية النقاط، وجهاز تعشيق لإشعال الكحول في التنفس، وكاميرا خلفية، ومصعد لـ"Intouro".

وتتميز حافلة "سيترا" بين المدن بتصميم منخفض الدخول مع منحدر قابل للطي للكراسي المتحركة عند الباب الخلفي.

وتجمع الـ112 حافلة بين محرك "Mercedes-Benz" سداسي الأسطوانات الخطي "OM 936"، وبقوة 220 كيلوواط (299 حصان)، وناقل حركة أوتوماتيكي بالكامل "Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift".

ويتم تشغيل المحركات بوقود صديق للبيئة مصنوع من الزيت النباتي المهدرج (المعروف اختصارًا باسم HVO).

وتركز الشركة على طرازات الـ"SUV"، والتي أصبح الطلب عليها بشكل كبير من قبل المستهلكين، وأصبحت الشركات تركز على إطلاق العديد من الطرازات منها، بفضل توفيرها العديد من الاحتياجات التي تساعد المستهلكين في شؤون حياتهم اليومية.

وتوفر شركة مرسيدس، نظام "الهايبرد"، لتشجيع السيارات الكهربائية، إضافة إلى توفير المحركات على الطرازات المختلة من سيارات "GLA" و"GLS"، لمحاولة الوصول إلى العديد من المستهلكين، بالإضافة إلى توافر أنظمة التكنولوجيا ومساعدة السائق التي أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في تيسير قيادة السيارات.

كما تنتج الشركة سيارة "EQC" أول سيارة كهربائية بالكامل يتم دمجها في الإنتاج الجاري في مصنع مرسيدس- ويتم إنتاجها هناك على نفس خط إنتاج سيارات الصالون و"الفئة C"، إضافة إلى "GLC" و"GLC كوبيه".