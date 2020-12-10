فيديو.. "مرسيدس" تستعرض مميزات "مايباخ S-Class"

استعرضت شركة مرسيدس الألمانية، الطراز الفخم الجديد لسيارتها "مرسيدس مايباخ الفئة S"، وذلك في فيديو جديد عبر قناتها على "يوتيوب".

وتجمع السيارة "مياباخ" الجديدة بين الجمال الراقي والتكنولوجيا العصرية، وبها قاعدة عجلات بأطول 18 سم من تلك الموجودة في "مرسيدس بنز الفئة S" الطويلة.

ويعتمد التصميم الداخلي على التكوين الثوري للسيارة، والأجزاء الزخرفية الكبيرة للمقاعد الأمامية، حيث توجد أصداف خشبية حول الجزء الخلفي من مقاعد السائق والركاب وتجعلها تبدو وكأنها كراسي صالة فسيحة.

ويوجد قسم خشبي بالمثل بين الراكبين خلفيين، ويدعم المظهر الخاص لشاشة عرض السائق في وضع العرض الحصري المكانة الخاصة لسيارة "Mercedes-Maybach".

ويمثل جناح "مايباخ" في شركة مرسديس الجزء الفخم في الشركة، حيث تنتج من الشركة سيارات تكون في الأغلب لرجال الأعمال والرؤساء.

وتسعى دائماً شركة مرسيدس في تطوير أنظمة القيادة ومواصفات الأمان والسلامة لجذب المستهلكين لها.

كما تنتج أيضًا من طراز "GLS" العديد من الطرازات المختلفة منها، "AMG GLS 63 4MATIC+"، وطراز "GLS 500 4MATIC"، وطراز "MAYBACH GLS"، وطراز "AMG GLS 63 4MATIC".

وتركز الشركة على طرازات الـ"SUV"، والتي أصبح الطلب عليها بشكل كبير من قبل المستهلكين، وأصبحت الشركات تركز على إطلاق العديد من الطرازات منها، بفضل توفيرها العديد من الاحتياجات التي تساعد المستهلكين في شؤون حياتهم اليومية.

وتوفر شركة مرسيدس، نظام "الهايبرد"، لتشجيع السيارات الكهربائية، إضافة إلى توفير المحركات على الطرازات المختلة من سيارات "GLA" و"GLS"، لمحاولة الوصول إلى العديد من المستهلكين، بالإضافة إلى توافر أنظمة التكنولوجيا ومساعدة السائق التي أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في تيسير قيادة السيارات.

كما تنتج الشركة سيارة "EQC" أول سيارة كهربائية بالكامل يتم دمجها في الإنتاج الجاري في مصنع مرسيدس- ويتم إنتاجها هناك على نفس خط إنتاج سيارات الصالون و"الفئة C"، إضافة إلى "GLC" و"GLC كوبيه".