أصحاب سيارات بعد تحويلها للغاز الطبيعي: بيوفر كتير

تحويل السيارات للغاز الطبيعي، مبادرة تبنتها الدولة لما لها من فوائد اقتصادية تعود على المواطن والدولة، وهو ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والمالية، والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، بمنح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك كدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد.

كذلك وجه الرئيس خلال اجتماعه بتنظيم معرض متكامل للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات، يتضمن أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال.

الرجل الثلاثيني عبدالله حسني، يمتلك سيارة ماركة "بيجو"، يقول إن سيارته في البداية كانت تعمل بالبنزين مثل باقي السيارات، إلا أنه قرر بعد نحو عامين تحويلها لتعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف حسني لـ"الوطن"، أن تحويل سيارته إلى غاز طبيعي ساعده في توفير مبلغ كبير من المال شهريا بلغ ما يقرب من 1000 جنيه شهريا، موضحًا أن سيارته من النوع الذي يستهلك كميات كبيرة من البنزين، ونظرًا لتكلفة الغاز الطبيعي المنخفضة مقارنة بسعر البنزين ساعده ذلك على توفير هذا الملبغ.

وأشار حسني إلى أن تحويل السيارة للغاز الطبيعي له بعض العيوب الطفيفة منها أن أسطوانة الغاز تشغل جزء كبير من مساحة السيارة، ومن ثم تنخفض المساحة المتاحة بداخلها.

فريد حمدي، شخص آخر قرر تحويل سيارته للغاز الطبيعي، إذ يملك سيارة ماركة "تويوتا"، لأن سعره رخيص مقارنة بتكلفة البنزين، وبالتالي وفر له الكثير من المال.

وقال فريد لـ"الوطن"، إن سيارته تعمل الآن بالغاز الطبيعي منذ عام ونصف، مؤكدًا أنه لا صحة لما تردد عن تأثير الغاز الطبيعي على كفاءة ماتور السيارة واصفًا إياها بـ"الشائعات"، ومؤكدًا أن سيارته مازالت تعمل بشكل طبيعي.