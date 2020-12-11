جنوب سيناء تناقش طلبات الحصول على تراخيص وخطوط سير سيارات الأجرة

عقدت لجنة الإشراف على المواقف بجنوب سيناء، اجتماعًا، اليوم الجمعة، برئاسة اللواء جمال عبد الرشيد، سكرتير عام المحافظة ورئيس مجلس إدارة اللجنة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، لمناقشة طلبات المواطنين على مستوى مدن المحافظة، الخاصة بالموافقة على الحصول على تراخيص وخطوط السير والتنقل بين المحافظة وخارجها.

واطلع سكرتير عام المحافظة على طلبات خطوط سير السيارات الخاصة بمدن الطور، ودهب، ونويبع، وسانت كاترين، وطابا، من "سرفيس، تاكسي" وطلبات خطوط السير الخارجية من مدن المحافظة للمحافظات المختلفة.

وأكد سكرتير عام المحافظة أنه سيجري بحث طلبات تغيير خطوط السير داخل مدن المحافظة وطلبات التحديث للسيارات المستخدمة علي مستوي مدن المحافظة، وطلبات الشركات العاملة على مستوى مدن المحافظة .

وأضاف أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات خاصة بتعديل تعريفة النقل الداخلي والخارجي بالمحافظة، وجرى تشكيل فريق عمل يضم عدد من الجهاز التنفيذي بالمحافظة ومباحث المرور لمتابعة جميع مواقف السرفيس الداخلية ومواقف محطات الأتوبيسات، للتأكيد علي تنفيذ القرار الخاص بتعديل تعريفة الأجرة، ومدى الالتزام بخط السير.

وفي نهاية الاجتماع أشار إلى تخصيص أرقام مجانية خاصة لتلقي شكوى المواطنين بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وجميع مدن المحافظة، في حضور مديري الإدارات المعنية من الديوان العام ورؤساء المدن علي مستوي المحافظة .