صحيفة: قيود واشنطن على تأشيرات قيادات حوثية خطوة مهمة لمعاقبة إيران

قالت صحيفة " البلاد" السعودية، اليوم، إن العقوبات والقيود الأمريكية الجديدة على التأشيرات الخاصة لقيادات من الحوثيين، تمثل خطوة مهمة في اتجاه معاقبة إيران على جرائم الحرب التي ارتكبتها، ولاتزال، بحق الشعب اليمني؛ من اختطاف واحتجاز وتعذيب منهجي، شملت النساء والأطفال والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمعارضين، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكرت الصحيفة السعودية، في افتتاحيتها تحت عنوان: "ردع إيران"، أن منطقة الشرق الأوسط تمر حاليًا بمرحلة دقيقة وحرجة تتسم بالخطورة؛ بسبب السلوك الإيراني العدائي، واستمرار تهريب شتى أنواع الأسلحة إلى وكلائهم من مليشيات وجماعات إرهابية تستهدف تدمير تماسك العديد من دول المنطقة، وتفتيت نسيجها الوطني للسيطرة عليها، واستخدام الصواريخ والأسلحة لاستهداف المدنيين في المملكة، والإضرار بالاقتصاد العالمي.

وأشارت "البلاد"، إلى أن مواصلة النظام الإيراني مخططه التآمري وبناء شبكاته الإرهابية، واستخدام الإرهاب وإهدار مقدرات شعبه لتحقيق مشروعات توسعية، لم ينتج عنه إلا الفوضى والحروب الأهلية والإرهاب المدمر للعديد من دول وشعوب المنطقة، ما يتطلب المزيد من الضغوط والردع الدولي لطهران وللحوثيين ودفع جهود استقرار اليمن وسيادتها وسلامة أراضيها، خاصة مع المساحة الكبيرة من وحدة الصف الذي حققه اتفاق الرياض برعاية المملكة، نحو مستقبل أفضل للشعب الشقيق.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأول الخميس، فرض عقوبات على شخصيات تابعة للحوثيين، بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، وفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتينك" الروسية للأنباء.

وقالت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأمريكية في بيان على موقع الوزارة إن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية المختلفة في اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون، ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، حيث شاركت في الممارسة السائدة المتمثلة في الاحتجاز التعسفي والتعذيب لمواطنيها".

وشملت العقوبات الأمريكية، المدير الحالي لإدارة التحقيقات الجنائية في صنعاء، سلطان زابن، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، عبدالحكيم الخيواني، والرئيس السابق لجهاز الأمن القومي، عبدالرب جرفان، ونائبه، مطلق عامر المراني، ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات المدير السابق في جهاز الأمن السياسي، عبدالقادر الشامي.

وكانت طهران، أعلنت، أمس الأربعاء، إدراج اسم السفير الأمريكي في اليمن على قائمة العقوبات الإيرانية، ردا على توقيع الولايات المتحدة عقوبات بحق حسن ايرلو السفير الإيراني لدى الحوثيين في العاصمة اليمنية "صنعاء" والتي يسيطر عليها الحوثيين.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن وزارة الخارجية الإيرانية أدرجت اسم كريستوفر هنزل، على قائمة العقوبات الخاصة ببلادها.