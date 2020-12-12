4 إجراءات لتجنب خطر "البرايز الكهربائية" بالمنازل

قدمت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء 4 نصائح للمشتركين لإجراءات السلامة من أخطار الكهرباء في المنازل، مؤكدة أنة على الرغم من أن الكهرباء تعد من أهم وسائل الراحة التي تجعل الحياة أكثر سهولة ويسر إلا أنها تشكل مصدر للخطر.

وحددت الشركة استخدم قائمه لتصحيح مصادر الخطر الكامن من "البرايز الكهربائية" كالتالي:

- استبدل "البرايز" المركبة داخل الجدران المكسورة.

- إصلاح أي أجزاء مفككة

- وضع أغطية السلامة على جميع البرايز الكهربائية التي يمكن للأطفال الوصول إليها.

- فصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عن "البرايز الكهربائية".

وتقوم شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بإمداد الطاقة الكهربائية للمحافظات الواقعة في جنوب دلتا نهر النيل وعددها 3 محافظات هي (الغربية – المنوفية – القليوبية).

ويبلغ عدد السكان في تلك المحافظات حوالي ( 12.5 مليون) نسمة تمثل ما يقرب من 15 % من عدد سكان مصر ويبلغ عدد المشتركين أكثر من 3.4 مليون مشترك وتضم الشركة 9374 عامل وفني ومهندس على درجة عالية من الكفاءة وموجهين لخدمة العملاء

وتنتشر الأنشطة الزراعية والتجارية في محافظات الدلتا بالإضافة إلى وجود مناطق صناعية كبرى مثل مدينة المحلة الكبرى وكفر الزيات والمنطقة الصناعية بكفور الرمل – قويسنا والمناطق الصناعية صفا وشروق بالقليوبية ، كما يوجد منطقة حرة بمدينة شبين الكوم بها أنشطة مختلفة.

وتعتبر صناعات الغزل والنسيج والزيوت والصابون والأسمدة والكيماويات من أشهر الصناعات التي تعتمد على الشركة في إمدادها بالطاقة الكهربية.