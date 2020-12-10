قطع الكهرباء عن غرب شبرا الخيمة للصيانة الدورية السبت لمدة ساعتين

أعلن حي غرب شبرا الخيمة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن شركة كهرباء القاهرة، إدارة شبكات شبرا الخيمة، أعلنت اضطرارها لقطع التيار الكهربائي يوم السبت المقبل الموافق 12 ديسمبر من الساعة 10 صباحا حتى الساعة الـ12 ظهرا، وذلك لأعمال الصيانة الدورية.

وواصل قطاع النظافة بحي غرب شبرا الخيمة أعمال النظافة ورفع المخلفات بواسطة العمالة اليدوية من منطقة حجازي خلف الجبانة وبجوار مخازن الحي والفرن وشارع المحكمة أمام الإدارة الأزهرية والمدرسة التجريبي بجوار الإدارة التعليمية وشارع منتزه محمد علي وأمام مدرسة مصطفي لطفي وشارع الكورنيش ووسط المساكن والطريق السريع الاتجاهين حتي حدود الدائري. في إطار أعمال النظافة اليومية لحي غرب شبرا الخيمة.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة بنها غدا الجمعة لمدة ٤ ساعات اعتبارا من الثانية عشر منتصف الليل وحتي الرابعة فجرا.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لتطهير مأخذ محطة مياه بنها المرشحة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق آخر اجتمع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بروؤساء القطاعات ومديرى العموم وروؤساء أفرع الشركة لمناقشة عدداً من الموضوعات على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية، وسرعة الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال.

وشدد على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التى تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكبارى.

وناقش مجاهد الموقف التنفيذى لمشروع غرف صرف الأمطار وسرعة دخولها الخدمة فور الإنتهاء من تنفيذها والتنسيق المستمر مع مجالس المدن وإدارات الطرق المركزية والمرور لسرعة الإنتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر.

وفى السياق نفسه أكد رئيس شركة مياه القليوبية على استمرارية جاهزية معدات الشفط وسيارات الكسح وطلمبات رفع مياه الأمطار والبدالات وسرعة التعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار خاصة في الأنفاق والطرق الرئيسية والميادين.