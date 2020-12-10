قطع الكهرباء عن غرب شبرا الخيمة للصيانة الدورية السبت لمدة ساعتين
كتب:
حسن صالح
07:39 م | الخميس 10 ديسمبر 2020
قطع الكهرباء
أعلن حي غرب شبرا الخيمة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن شركة كهرباء القاهرة، إدارة شبكات شبرا الخيمة، أعلنت اضطرارها لقطع التيار الكهربائي يوم السبت المقبل الموافق 12 ديسمبر من الساعة 10 صباحا حتى الساعة الـ12 ظهرا، وذلك لأعمال الصيانة الدورية.
وواصل قطاع النظافة بحي غرب شبرا الخيمة أعمال النظافة ورفع المخلفات بواسطة العمالة اليدوية من منطقة حجازي خلف الجبانة وبجوار مخازن الحي والفرن وشارع المحكمة أمام الإدارة الأزهرية والمدرسة التجريبي بجوار الإدارة التعليمية وشارع منتزه محمد علي وأمام مدرسة مصطفي لطفي وشارع الكورنيش ووسط المساكن والطريق السريع الاتجاهين حتي حدود الدائري. في إطار أعمال النظافة اليومية لحي غرب شبرا الخيمة.
وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة بنها غدا الجمعة لمدة ٤ ساعات اعتبارا من الثانية عشر منتصف الليل وحتي الرابعة فجرا.
وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لتطهير مأخذ محطة مياه بنها المرشحة.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
وفي سياق آخر اجتمع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بروؤساء القطاعات ومديرى العموم وروؤساء أفرع الشركة لمناقشة عدداً من الموضوعات على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية، وسرعة الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال.
وشدد على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التى تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكبارى.
وناقش مجاهد الموقف التنفيذى لمشروع غرف صرف الأمطار وسرعة دخولها الخدمة فور الإنتهاء من تنفيذها والتنسيق المستمر مع مجالس المدن وإدارات الطرق المركزية والمرور لسرعة الإنتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر.
وفى السياق نفسه أكد رئيس شركة مياه القليوبية على استمرارية جاهزية معدات الشفط وسيارات الكسح وطلمبات رفع مياه الأمطار والبدالات وسرعة التعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار خاصة في الأنفاق والطرق الرئيسية والميادين.